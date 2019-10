Rosický: Kritika je zasloužená, zodpovědnost za přestupy jde za mnou

Sparta prožívá jeden z nejméně povedených podzimů v samostatné české historii. Po dvanácti kolech je sedmá s takřka nedostiženým mankem na vedoucí Slavii.

„Máme spoustu problémů. Kdybych měl říct ty, které nás trápí nejvíc, tak to jsou zranění, nemáme jasnou osu mužstva, což je strašně důležitá věc. Na hřišti nám chybí víc leadershipu (vůdcovských schopností),“ řekl Rosický v rozhovoru pro klubovou televizi.

O čem ještě mluvil?

O sedmé příčce a důvěře v trenéra Jílka. „Na tabulku se mi nedívá dobře. Ale v práci trenéra Jílka věříme. S týmem jsem skoro denně, tak vidím, jak s týmem pracuje, jak a co po něm vyžaduje, jak s hráči komunikuje. Není to jednoduchá situace. Herní projev a výsledky, ta očekávání jsou úplně jiná. Kritika je zasloužená - na mě, na hráče, na trenéra. Vidím jeho práci a věříme, že můžeme jít dopředu. Ale už je nejvyšší čas to ukázat.“

O herním projevu. „Jedno z kritérií pro trenéra Jílka bylo, aby tým měl jasnou tvář. Chceme hrát kreativní fotbal s držením míče a předvádět to v intenzitě. Po ztrátě míče tam musí být snaha ho chtít získat zpátky. To je jen pár bodů. Jestli je to vidět víc, nebo míň, je na posouzení. Každopádně zůstáváme za očekáváním ve všech aspektech. Jak jsem říkal, je nejvyšší čas ukázat, že tahle cesta je správná. První půle s Trabzonsporem ukázala, že tým toho schopný je. Ale jsou aspekty, které hráče sráží, což je vidět na sebevědomí. Týmu by pomohla série výsledků.“

O obětování sezony. „Nechceme nic obětovat, není k tomu důvod. Očekáváme, že hra i výsledky se zlepší. Máme jeden z nejmladších týmů v lize, máme mladé talentované hráče s potenciálem. Ale potřebujeme víc leadershipu. Aby ty mladé kluky někdo vedl. Měli by to být Kozák, Costa i Frýdek.

O smlouvě Kangy. „Guélor má kontrakt do léta 2020, situace je v řešení, ale víc k tomu bohužel říct nemůžu.“

O výběru hráčů. „Co se týče posil, je to moje zodpovědnost. Všechny přestupy jdou jednoznačně za mnou. Máme čtyři skauty: Jirku Rosického, Václava Černého, Michala Zacha a Radka Kováče, který má na starosti hlavně naše kluky na hostování. Aby neztratili pouto se Spartou, aby věděli, že jsme tady, abychom měli přehled, jak se vyvíjejí. Na začátku výběru hráče je trenér, který si řekne, co chce a co může potřebovat. Pak máme kritéria, která by hráč měl splňovat. Na konci musí se vším být srozuměný trenér, musí chtít hráče taky.“

O Nicu Stanciovi. „Je pravda, že se chtěl vrátit. Ale celá ta sága je v některých bodech nešťastná. Nico nebyl ze Sparty odejit, ale odejít chtěl sám. Nejdřív do Egypta, pak do Arábie. Odešel v lednu, protože odejít chtěl. Když odlétal ze soustředění ve Španělsku, ještě jsem mu volal a říkal mu: Nico, můžeme to všechno zastavit, prodávat tě nemusíme. On řekl, že chce jít. Tu cestu si vybral sám. A to, že jsme ho nevzali zpátky, je vyústěním těchto věcí. Dával prohlášení, že neodejde, dokud něco nevyhraje, ale v zákulisí se dělo něco jiného. Vykašlal se na naše fanoušky, na celý tým. Když pak přišla zpráva, že se chce vrátit, tak jsme řekli ne. Nemám s ním žádný osobní problém, není to špatný kluk, ale tohle se ve fotbale stává. Hráči mají kolem sebe okruh lidí, s kterými spolupracují.“

O Jakubu Brabcovi. „Udělali jsme všechno, co jsme mohli, aby přišel. O Jakuba jsme měli zájem už před rokem, když opouštěl Belgii, ale tenkrát šel do Turecka. Pak se to znovu otevřelo v zimě. Trenéři chtěli spolupracovat s Dominikem Plechatým, rozhodli, že bude hrát. V té době jsme měli hodně stoperů a příchod Brabce by byl vázaný na prodej jednoho hráče, ke kterému nakonec nedošlo. Teď v létě jsme do toho šli znovu, i když jsme věděli, že Plzeň má opci. Dali jsme mu konkrétní nabídku a udělali jsme všechno, aby tady mohl být.“

O Bonym Wilfriedovi. „Bavíme se o hodně hráčích, kteří byli ve Spartě a šli do ciziny. Chtěli jsme jen jednoho zkušeného útočníka, máme hodně mladých. A rozhodli jsme se pro Libora Kozáka.“

O ztrátě formy Davida Karlssona. „Je to velké téma. Když v zimě přicházel, věděli jsme, že mu musíme dát čas. On si zvyknul celkem rychle, dával góly, měl asistence. Za poslední tři roky od doby Ládi Krejčího tak produktivní křídlo snad Sparta neměla. Ale teď se jeho angažmá nevyvíjí, jak jsme si mysleli. O místo se musí poprat a ukázat, že si ho zaslouží.“

O mnoha zraněních. „Řešíme to, snažíme se vytvořit jasný systém. Vytvořili jsme něco nového a věříme, že to půjde. Ale nezmění se to ze dne na den, je to dlouhodobá věc. Pro celé fungování klubu je zásadní, aby hráči byli k dispozici. Máme dva nové fyzioterapeuty, dalšího kondičního trenéra, všechno zastřešuje Ben Ashworth, bude to jeho zodpovědnost.“