KOMENTÁŘ: Co všechno udrží Rosický na svých zádech?

Za budoucností, ve které bude reálně pomýšlet na titul a po dlouhých letech třeba znovu zaťuká na brány Ligy mistrů.

Nový trenér Václav Jílek v tom bude hrát výraznou roli.

Nikoli však hlavní.

Muž, který na svých zádech nese plnou zodpovědnost, se jmenuje Tomáš Rosický. I když hrdina sparťanských fanoušků říká, že vlastně nemá co ztratit, protože prožil úchvatnou kariéru, dává hodně všanc. Coby sportovní ředitel si vybral Jílka, jehož Sparta vykoupila za šest milionů plus případné bonusy z Olomouce, kde ho nahradil Radoslav Látal. Ke všemu dal Jílkovi tříletou smlouvu, což v tuzemských podmínkách nebývá obvyklé.

„Klub tím trenérovi vyjadřuje důvěru. Musíme si dávat postupné kroky, jak tým budovat. Není to jen o hráčích, ale o celém prostředí, o zodpovědnosti. Uvědomujeme si, že k tomu nedojdeme přes noc,“ prohlásil Rosický, když představoval vizi, jež odstartuje příští sezonu.

Za posledních deset let se Sparta stala českým mistrem jen dvakrát a Ligu mistrů nehrála ani jednou!

Zatímco měnila trenéry, systémy, scénáře i přestupovou politiku, uvadala. Padala stále níž. U svých skalních fanoušků tak nízko, až je to teď trapné. Nejen během uplynulé sezony se na šéfy pískalo, vyhrožovalo se jim a po tribunách se malovaly náhrobní kříže: „Vypadněte!“

Jedině Rosického se nevraživost nedotkla. A snad ani nedotkne, protože on dal statečně hlavu na špalek, i když by nemusel. Rozhodl se, že Spartě vděčně vrátí, co mu jako klukovi umožnila. Připravila ho pro velký fotbal. Nacucla ho ambicemi a sportovní vášní. Do těla mu napíchala vítěznou DNA.

Jenže tehdy to byla Sparta s velkým S. Železná. Nepochybující. Suverénní. Dominantní na hřišti i v zákulisí. Zatímco Sparta pod majitelem Křetínským svou historickou sílu jen imituje.

Rosický je ten, kdo to může změnit. Prozatím vybral nového trenéra, ale nejen sázkové kanceláře varují, že léčba Jílkem se nemusí podařit lehce. „S Jílkem udělala Sparta dobrý pokus. Trenér však musí s týmem během sezony důrazně atakovat pozice Slavie a Plzně, jinak sezonu na Letné nedokončí,“ pravil Petr Urbanec, bookmaker z Tipsportu.

Byť je smlouva dlouhodobá, úspěch se žádá hned.

Nebo manažer Rosický počká, pokud uvidí, že je tým na správné cestě a jen potřebuje víc času?

„Vím, že trenér se hodnotí hlavně podle výsledků a postavení v tabulce, ale pro mě je zásadní herní styl a jestli se hráči zlepšují. Trenér je nositelem hodnot, on reprezentuje klub. To mě utvrdilo v názoru, že trenér Jílek je vhodný pro Spartu,“ prohlásil Rosický.

Vůči tomu argumentu se nedá namítnout vůbec nic. Boss vybral. Boss vysvětlil. Boss teď bude hájit.

Problém Sparty je však hlubší a trvá o mnoho déle než jen jednu zpackanou sezonu. Za vítěznou Slavií letos zaostala o 17 bodů, za druhou Plzní o 12. Byla rozháraná a bez duše.

Je otázka, jak dlouho bude trvat, než svou duši zase najde.