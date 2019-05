Rosický: K Vrbovi mám velký respekt, ale vsadil jsem na Jílka

V neděli Sparta odehrála poslední zápas sezony, za necelé tři týdny začne přípravu na tu nadcházející. V ní už nutně potřebuje prorazit.

Dostat se do skupinové fáze Evropské ligy a obsadit alespoň druhou příčku ve Fortuna lize, aby příští léto mohla bojovat o účast v Champions League.

„Novému trenérovi to začne pěkně zostra,“ říká Rosický, legendární záložník Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Tomáš Rosický „Loni v listopadu jsme prohráli venku a při zpáteční cestě si hráči v autobuse zpívali. To si pak uvědomíte, že máte v týmu velký problém.“

Proč právě Jílek?

Dal jsem si načas, nebyl jsem pod tlakem, abych nového trenéra našel hned. Václava Jílka jsem měl v úzkém okruhu kandidátů. Zaujalo mě, jakou práci odváděl, že měl jasný styl, že na mužstvu byl poznat jeho rukopis. Všechno bylo v souladu s tím, jak by se Sparta měla prezentovat.

To znamená?

Aby tým nebyl závislý na jednotlivcích. Aby měl styl, výsledky, aby se hráči zlepšovali. Trenér vlastně reprezentuje klub. A to všechno mě utvrdilo v tom, že Václav Jílek bude pro Spartu ten správný. Má dost zkušeností, aby byl úspěšný.

Dali jste mu smlouvu na tři roky. Vzhledem k tomu, jak často se ve Spartě mění trenéři, jde o nezvyklý krok. To jste chtěl vy?

Jako klub tím trenérovi jasně vyjadřujeme důvěru, to tady dřív nebylo. Taky víme, že si musíme dávat postupné cíle, dělat postupné kroky. Moc dobře si uvědomujeme, že se všechno nezmění přes noc.

Byl vaším adeptem na pozici trenéra i Pavel Vrba?

Všichni ty informace máte. Pavlu Vrbovi volal Dan Křetínský na tiskovku v Liberci... Ale vážně, Pavel je skvělý trenér, mám k němu velký respekt vzhledem k tomu, co dokázal. Je to jeden z nejlepších českých trenérů. Ale pro mě byla volba Václav Jílek.

Ve vedení Sparty pracujete rok a půl, od letošního ledna jste sportovním ředitelem s určitou odpovědností a kompetencemi. Bylo správné, že jste po podzimu ponechal ve funkci trenéra Zdeňka Ščasného?

Pořád si myslím, že to bylo v pořádku. Třetí místo bylo minimem, které jsme museli uhrát poté, co jsme po podzimu skončili pátí. Chtěli jsme vyhrát pohár, aby byl progres jasně viditelný, což se bohužel zase nepodařilo. Nevyrovnané výkony vedly k jeho odvolání, posun nebyl tak výrazný, jak jsme doufali, i když na jaře jsme se Slavií i Plzní bodově krok drželi. Do jara jsme šli s plánem začlenit do mužstva mladé kluky Hložka, Drchala, i když třeba u Plechatého to nedopadlo, jak trenéři doufali.

Jaké změny v kádru lze během léta očekávat?

Intenzivně to řešíme, ale teď se nedá říct, že tolik hráčů odejde a tolik jich přijde.

Posily, odchody, Kanga Do příchodu posil Andrease Vindheima z Malmö FF a libereckého Libora Kozáka nový trenér Václav Jílek sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému nemluvil. "Nebavili jsme se o konkrétních jménech, ale shodli jsme se na postech, které Sparta potřebuje. Pravý obránce a hrotový útočník byli prioritou," říká nový kouč. "Neřešili jsme jména, ale parametry, jaké by ti hráči mít měli. Takže oba příchody můžu jen podpořit." Sparta jedná o příchodu středního záložníka, podle kuloárních informací by mělo jít o jabloneckého Michala Trávníka. Dalším postem, na kterém by potřebovala posílit, je stoper. Mohl by jím být David Lischka rovněž z Jablonce. Nejistá je pozice středního záložníka Guélora Kangy, kterého nový kouč vnímá jako kontroverzní postavu. "Ale do chvíle, než s hráčem budete mít osobní zkušenost, je těžké něco říkat dopředu. Dovedu si představit hru s ním i bez něj."

Zatím jste přivedli pravého obránce Vindheima a hrotového útočníka Kozáka. Je dalším vytipovaným hráčem střední záložník? A na jaké další posty hráče hledáte?

Teď to nebudu specifikovat. Ale strategie je jasně daná. Ve výběru hráčů musíme být velmi efektivní. Za druhé budeme dávat šanci odchovancům z akademie, to musí pokračovat.

Pravému obránci Zahustelovi končí smlouva. Vzhledem k tomu, že přišel Vindheim, tak s ním nepočítáte?

Počítáme. Nepokračuje Alex Chipciu, takže dvojici s Vindheimem vytvoří Ondra. U Costy jsme využili opci a taky pokračuje.

Má Sparta pořád zájem o jabloneckého stopera Lischku, který podstoupil operaci srdce?

Nebudu komentovat konkrétní jména. Davida už jsme tady vlastně měli, jsem moc rád, že se k fotbalu vrátil, že může dělat to, co miluje. Ať už to bude u nás nebo v Jablonci, přeju mu hodně štěstí.

Budete mít všechny uvažované příchody hotové do startu letní přípravy 17. června?

Snažíme se. Byl bych moc rád, ale transfery mají svůj vývoj, nejdou udělat ze dne na den.