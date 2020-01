Marečka chceme, Tijani by byl risk, zní z fotbalových Teplic. Hledají dál

„Díváme se po jiném stoperovi. Hledáme, nechceme se unáhlit a vzít hned první možnost. Manažeři různých hráčů nám volají, jsme zasycení jmény, ale nechceme jen náplast za Tijaniho, kterého jsme měli důkladně vyskautovaného,“ oznámil trenér sklářů Stanislav Hejkal po prvním zimním testu, sobotní remíze 2:2 s druholigovým Ústím.

Tijaniho měla z Jihlavy vykoupit Sparta a poslat ho na Stínadla hostovat, jenže neprošel zdravotní prohlídkou. Že by si ho Teplice samy půjčily, nerisknou. „Kdysi jsme ho chtěli koupit sami, pak se do toho vložila Sparta a dopadlo to, jak to dopadlo. Ať Jihlava píše, že může hrát profesionální fotbal, ale bez křížového vazu je to složitější. On může hrát deset let, anebo jen dva dny. Nepůjdeme do toho.“

Zato zájem Teplic o 29letého Marečka, bývalého sparťana, se stupňuje. Působí v belgickém Lokerenu, odkud na podzim získaly už útočníka Jakuba Řezníčka.

„Vedení dělá všechno pro to, aby to dopadlo dobře. O Marečka samozřejmě bude zájem i jinde a uvidíme, jak se k tomu bude stavět Lokeren. Je to otevřené,“ míní trenér Hejkal, který Marečka vedl ve Spartě. „Byli jsme tam spolu dva a čtvrt roku, velmi dobře ho znám, jsem s ním v telefonickém kontaktu. Je obrovský univerzál, mohl by hrát jak stopera v tříobráncovém systému, tak i šestku nebo osmičku. A univerzální hráče já potřebuju.“

Do Belgie přestoupil Mareček v lednu 2018, smlouva mu platí do léta 2021. „On tam šel do ligy, jenže Lokeren teď hraje 2. ligu a je poslední. Mají nějaké problémy, ale chtějí se zachránit. Je tam neustálá změna trenéra, jeden Marečka chce, druhý ne, jak na houpačce. Česká liga taky nespí. Chtěli jsme to tajit, možná jsem řekl na začátku přípravy víc, než jsem měl. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ netuší Hejkal, který hledá i krajního hráče.

Mladý australský brankář Jasko Keranovič, který působil i v akademii anglického West Bromwich Albion, na testech neuspěl. „Málo,“ nepřesvědčil protinožec Hejkala. „Žádné pokyny nedával ani v angličtině, nechodil na centry, neměl dobrou hru nohou. Líbil se mi postřeh na čáře, postava, ale když vyhodnotím plusy minusy, nepůjdeme do toho.“

Vrásky má Hejkal i z Rusa Jevgenije Nazarova. Chtěl ho vyzkoušet na pozici stopera, ale má svalové potíže. „V pondělí půjde na vyšetření. Svalové problémy má opakovaně, trošku mě to zaráží a musíme to řešit, jinak to nemá cenu. On je velmi dobrý hráč, ale kvůli těmhle lapáliím odehrál minimum času,“ mrzí kouče, který vyzkoušel Knapíka na pozici středního záložníka a Paradina jako krajního beka ve čtyřobráncovém systému: „A líbili se mi.“