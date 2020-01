Tijaniho odmítla Sparta. Jeho pověst hrozně utrpěla, litují v Jihlavě

„Jeho pověst podobnými zvěstmi hrozně moc utrpěla,“ uvedl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

I proto Vysočina před pár dny vydala prohlášení, v němž se snaží uvést věci na pravou míru. „Chtěli jsme tím vysvětlit, že je Momo v pořádku,“ vysvětloval Staněk.

Podle Sparty však Tijani neprošel zdravotními testy, což je v zásadním rozporu s vaším nynějším prohlášením, že je v pořádku...

Takhle, my jsme nálezy v jeho koleni konzultovali s lékaři a ti nám řekli zhruba toto: Každý druhý fotbalista není v pořádku. Fotbalová zátěž pro tělo sportovce je taková, že kdekdo má nějaký defekt na nohách.

Jinými slovy, určitý nález tam přece jen byl?

Ano, ale podle doktorů je jeho koleno naprosto kompatibilní s profesionálním fotbalem. Podle nich viděli mnohem horší kolena a hráči s nimi normálně přestupovali. Tím je pro nás celá kauza uzavřená. Tedy pokud nás zase někdo nebude napadat.



Máte na mysli něco nebo někoho konkrétního?

Nejvíc nás vytočil trenér Hejkal (kouč prvoligových Teplic, o nichž se v souvislosti s možný odchodem Tijaniho rovněž hovořilo), který je jen těžko doktor, a přitom opakovaně někde řekl, že o Tijaniho nemají zájem, protože má přetržený křížový vaz. Hlavně kvůli takovým dezinformacím jsme naše prohlášení vydali.



A vy jste byli v klubu od začátku přesvědčeni, že jde o dezinformaci?

Ne, tak samozřejmě jsme i my s tou informací chvilku pracovali, ale nikdy jsme ji nepoužili navenek. Pouze interně jsme si říkali: Tak to je blbý, že má přetržený vaz. Ale zároveň jsme taky dodávali, že před dvaceti lety by to byl velký problém, nicméně dnes má plastiku předních zkřížených vazů pomalu každý druhý fotbalista.



Mluvil jste o tom, že mediální humbuk kolem Tijaniho kolena poškodil hráčovu pověst. Jak se s tím vypořádává?

Nevím, jak to bude z dlouhodobého hlediska, každopádně momentálně bych řekl, že je vnitřně hodně silný a rozhodnutý všem dokázat, že je v pořádku.

Takže s jeho výkony v přípravě zatím v klubu panuje spokojenost?

Myslím, že byl ve všech zápasech skvělý. Ale jak říkám, těžko odhadovat, jak bude psychika pracovat z dlouhodobého hlediska. U každého člověka je to individuální.



Minulý týden opustil tým Lamin Jawo, který přestoupil do Zlína. A v souvislosti s možným oslabením kádru se skloňovalo také jméno Tomáše Smejkala. Jak to vypadá s jeho případným přestupem jinam?

Zatím zůstává u nás.

Jan Staněk

S žádným klubem o jeho prodeji nejednáte?

Situace se může měnit každým dnem, ale momentálně nejsme v jednání, které by mělo bezprostředně končit jeho přestupem.



Dá se tedy říct, že po odchodu Jawa už by se kádr A-týmu měnit neměl?

Řeší se Tijani a Smejkal, to jsou jména, která na přestupovém trhu pořád běhají. Občas nás kvůli nim někdo kontaktoval, nějaká jednání jsme vedli, ale v pokročilejší fázi teď není nic.



Když už mluvíme o přestupech, slyšela jsem, že i vy jste údajně na odchodu z klubu...

Ne, nejsem. Zatím.

Podle mých informací jste měl oznámit, že odcházíte...

Ne, to jsem nikomu neřekl.



A co si mám tedy představit pod slovem zatím?

To myslím tak, že v Jihlavě asi nebudu až do konce života, ale teď to není aktuální.