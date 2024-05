Zase blíž k Evropě? V cestě fotbalistů Teplic je neoblíbený tým

Skláři stejně jako v předešlé bitvě s Libercem začínají na Stínadlech. „Výhodou se první zápas doma stává, když ho domácí tým zvládne. Tuhle bitvu si kluci museli zasloužit nejen tím, jak zvládli samotnou základní část, ale i dvojzápas s Libercem. Teď věřím, že na to navážeme a co nejlépe se připravíme na Hradec.“

Ten je však pro Teplice tradičně nepříjemným soupeřem, letos s ním doma i venku prohrály 0:1.

Teplice – Hradec Neděle 15.00 online

„Myslím si, že jsme v těch vzájemných zápasech byli s Hradcem na stejné úrovni v bojovnosti a v nasazení. Rozhodly náhodné góly, individuální chyby. Šance jsme měli, ale bohužel góly dával soupeř. Rozhodně nás neválcoval, není důvod mít obavy, právě naopak. Dvě výhry nad Libercem by nás měly namotivovat. Určitě jsme tým, který je schopný porážet i Hradec Králové,“ věří trenér.

Ale kvalitu soka respektuje. „Po výměně trenéra předvádí výborné výkony. Má formu, aktuálně jednu z nejlepších v lize. Bude nás čekat soupeř, který má sebevědomí a také se touží dostat co nejdále,“ uvědomuje si. Pozor si Teplice musí dát hlavně na zkušené hráče v řadách soupeře.

„Ať už je to Pilař, Krejčí a další kluci. Hradec dává hodně gólů, má silný útok v čele s Vašulínem. Bude to určitě náročné utkání, co se týká soubojů a intenzity. My jsme v zápasech s Hradcem v této sezoně neúspěšní, to bychom rádi zvrátili!“

Kouč věří, že i tentokrát týmu pomohou fanoušci. „Podpora v každém utkání nám dodává spoustu energie i v momentech, kdy se zápasy pro nás vyvíjejí nepříznivě. Moc nás to těší.“ První finálová bitva startuje na Stínadlech v neděli ve tři odpoledne.