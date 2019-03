Třeba teď favority překvapíme, doufá teplický brankář Grigar

„V první půli to vypadalo, jako bychom sežrali čerstvé maso. V prostředku jsme urvali hodně míčů, chodili jsme do brejků a zaslouženě vedli 2:0. Ale gól do šatny nás hodně srazil a naopak Opavu nakopl. Naštěstí jsme to zvládli, urvali jsme tři body a vrátili se do středu tabulky,“ ulevil si teplický kapitán Admir Ljevakovič, pro něhož však zápas skončil předčasně. Nedohrál kvůli svalovému zranění.

„Uvidíme, co to bude, ale u mě je to stejně jedno, mám osm karet, tak jako tak bych stál, do toho je ještě reprezentační pauza. Za ten měsíc se dám určitě do kupy,“ věří Ljevakovič.

Vynechat bude muset minimálně následující dva zápasy s Jabloncem a Plzní. „Jsou to utkání, která si chce každý zahrát. Ale budou i další zajímavé zápasy. Zase je to dobré v tom, že se to sešlo najednou, zranění i karty. Trošku si odpočinu fyzicky i psychicky.“

Velkou zásluhu na nedělním vítězství Teplic měl brankář Tomáš Grigar, hlavně ve druhém dějství pochytal několik vyložených šancí Opavy. „Nejtěžší zákrok byl asi za stavu 2:1, když nám to tam propadlo a já míč vytlačil mimo tyč. Problémy nám dělaly hlavně jejich standardní situace, oni měří v průměru dva metry, my metr padesát,“ viděl Grigar.

Přesto byla Opava skoro celý první poločas neškodná, probral ji až gól do šatny, po závaru před Grigarem se prosadil Žídek. „Dostali jsme je na koně, oni pak měli psychickou výhodu na začátku druhé půle. Nějak jsme to ustáli, dali na 3:1, ale vzápětí zase inkasujeme. Takže konec byl pak zajímavý pro nás i pro diváky.“

Grigar při závěrečném náporu Opavy zažíval v brance infarktové okamžiky. „Oni nakopávali míče 60 metrů na vápno, každou hlavu vyhrají, to je pak těžké. Nějak jsme to ubránili, padali jsme do střel, jen Honza Schejbal to dvakrát zachránil,“ děkoval spoluhráči z obrany Grigar.

Jiným souputníkům ovšem během zápasu několikrát pořádně vyčinil. „Přišlo mi, že jsme jim nechávali hodně času s balonem, aby si to mohli připravit, což jsme nechtěli. Ale nějak jsme si to vyříkali a co se stane na hřišti, to tam také zůstane.“

Teplice si díky výhře poskočily na deváté místo a upevnily si pozici v prostřední ligové skupině.

„Říkali jsme si celý týden, že tento zápas musíme zvládnout, což se nám naštěstí povedlo. Dobře jsme věděli, že pak máme v lize silné soupeře Jablonec a Plzeň. Tímto zápasem jsme se snad trošku uklidnili, po těch výsledcích, co byly do teď, a můžeme hrát s čistou hlavou. A třeba i favority překvapíme a uděláme nějaké body,“ věří teplický brankář.