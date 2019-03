Hora zařídil konec teplické bídy: Hlavní je, že jsme urvali tři body

Nejprve v úvodu proměnil penaltu po faulu na Moulise, pak se prosadil hlavou. „S trenérem brankářů jsme probírali, kam bych kopal penaltu, kdyby byla. Říkal mi, že Šrom na tu stranu, kam chci kopat, asi skočí. A já mu na to řekl, že když to utáhnu k tyči, tak může skákat, jak chce,“ usmíval se Hora.

Vyšlo to přesně podle předpovědi. Šrom sice vystihl směr, ale na střelu k tyči nedosáhl. A druhý gól? Hora skóroval po centru hlavou a dal už svou osmou trefu v sezoně. „Zatím jsem dal nejvíc sedm gólů, takže dneska jsem svoje maximum překonal. Před sezonou jsme si dával ještě trochu vyšší cíl, tak snad to už dotáhnu,“ plánoval záložník.

Druhým Horovým gólem na Stínadlech teplická idylka skončila, otěže zápasu rychle přebírali hosté. Probral je gól do šatny, v teplickém vápně propadl míč k Jurečkovi, s jehož střelou si brankář Grigar ještě poradil, ale z dorážky se prosadil Žídek. Pro opavského kapitána šlo o první ligový gól.

Po přestávce měla Opava velký tlak a spalovala jednu šanci za druhou i díky skvělému Grigarovi v teplické brance. A tak znovu udeřili domácí, v 84. minutě chyboval zkušený Zavadil v rozehrávce, míče se zmocnil Kuchta a svůj únik zakončil premiérovým gólem za Teplice. Opava ale boj o bod nevzdala a dvě minuty před koncem snížil povedenou ranou zpoza vápna Juřena. Domácí pak odolali drtivému náporu hostů, kteří v nastavení dali gól z ofsajdu, a urvali první jarní výhru.

„Měli jsme zase špatný vstup do druhé půle, což se pořád opakuje. Když jsme inkasovali gól na 2:1, už to nebylo o herní kvalitě, ale o srdíčku a bojovnosti. A to jsme zvládli,“ ulevil si teplický kouč Stanislav Hejkal.

„Pokud vedete 2:0 a inkasujete, je to vždy psychologicky špatný moment a nám se to stalo. Ale ustáli jsme to, což je hlavní. Navýšili jsme náskok na barážové pozice a můžeme se zase koukat na modrou skupinu, jak já říkám, tedy na pozice od sedmého do desátého místa. A tam vede cesta přes úspěchy v domácích zápasech s Opavou, Slováckem, Bohemkou a Příbramí. Dnes jsme udělali první krůček,“ blažilo Hejkala.

Zato opavský kouč Ivan Kopecký byl naštvaný. Hlavně za projev jeho týmu v prvním dějství. „Naším vlažným výkonem jsme nejspíš urazili toho nahoře, potrestal nás za to, že jsme v první půli podali nejslabší výkon od doby, co jsem u týmu. Nechtějte slyšet, co jsem hráčům v kabině řekl, nebyla to příjemná slova. Chyběla tam energie, drajv, bylo to strašně vlažné.

Takhle se o ligu nehraje,“ vyčítal hostující trenér. „Zasloužili jsme si dostat do držky. A i když jsme se ve druhé půli zlepšili, tak jsme přes všechny ty šance vyrovnat nedokázali. Asi jsme vážně urazili boha.“