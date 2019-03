Jablonec vyzve Teplice a potřebuje zabrat. Proměňovat šance, velí Rada

Teplický Shejbal: Nejsem jako Zavadil, který to seřve Přicházel hlavně jako záložník, jaro začal v útoku, teď je z něj nový stoper. Teplický fotbalista Jan Shejbal putuje prvoligovou sestavou jako Hanzelka a Zikmund po světě, ale nestěžuje si. Teplický Jan Shejbal v utkání proti Slavii. „Nevadí mi to. Jsem rád, že hraju, je mi jedno, kde to bude,“ svěřil se klubovému webu před dnešní partií v Jablonci. Pokud nastoupí, půjde o jeho třetí zápas za sebou v zahajovací jedenáctce. „V lize jsem už třikrát v základu v řadě byl v Hradci, ale tehdy na hrotu útoku, teď mám pozici opačnou,“ usmál se. Teplický trenér Stanislav Hejkal chce, aby stopeři jen nebořili, ale i tvořili. Univerzál Shejbal (na snímku) mu to splňuje. „Ze zálohy a útoku si můžu vzít právě rozehrávku, byl jsem tam zvyklý takhle hrát. Nemám z ní strach,“ tvrdí 187 cm vysoký hráč. „Jsme vzrůstově menší tým, snažíme se proto kombinovat po zemi. I naposledy doma s Opavou tomu tak bylo, než nám to soupeř znemožnil vysokým presinkem.“ Za dirigenta obrany se nepovažuje: „Rozený vůdce jako třeba v Opavě Zavadil, který to seřve a zpucuje, u nás není. Sázíme na týmové pojetí, snažíme se mluvit navzájem, pomoct si.“ (bek)