Konečně míče jen nenakopáváme, líbí se teplickému kouči Hejkalovi

„Před 60. minutou jsme měli klinickou smrt, ale přežili jsme a dotáhli to k výhře,“ připomněl trenér Hejkal kritickou situaci za stavu 2:1, neskutečný závar Karviné po rohu. Balon lítal kolem brankové čáry, Guba pak napálil břevno.

Nakonec to skláři dotlačili k dalšímu čtyřgólovému zápasu. A v úterý v Olomouci by už mohli pocítit záchranářskou úlevu. „Chceme pokračovat v nastolených výkonech z poslední doby,“ avizuje Hejkal. „Nejen, že jsme dali osm gólů ve dvou zápasech, ale dobře jsme hráli i v Českých Budějovicích a vyhrát jsme měli s Jabloncem.“

Zlom ve výkonech do té doby mátožných sklářů přišel se změnou herního stylu. „Přestali jsme míče dopředu jen nakopávat,“ podotýká Hejkal. „Dali jsme Marečka na stopera, zasunuli tam Nazarova, který také ne všechno řeší destruktivně odkopem. Oba se snaží hrát fotbal, což vyhovuje velmi dobře hrajícímu Kučerovi, Trubačovi a Žitnému. K rozehrávce odzadu nutíme i brankáře Grigara.“

Výkony jsou díky tomu učesanější, hezčí. „Pomáhá nám, že z obrany se dá rozehrát a nemusíme míč nakopávat dopředu, kde nemáme hlavičkáře. Po zemi soupeře přehrajeme,“ zamlouvá se obrozenému záložníkovi Patriku Žitnému.

Právě on hrál hlavní roli sobotní ligové zábavy na Stínadlech. Nejdřív hlavou skóroval mazák a kapitán Jakub Mareš, pak se prosadil talent. Kuriózně. Gólman Bolek vyběhl za vápno, míč před Hyčkou odhlavičkoval přímo k Žitnému, který ho z dálky uklidil do opuštěné branky.

„Občas to takhle zkouším na tréninku a moc se to nedaří, takže snadné to nebylo,“ odfoukl si Žitný a Hejkal ho chválil: „Krásný fotbalový moment. Líbí se mi Žitného přehled, technické provedení kopu bylo úžasné. S Patrikem jsme měli sezení, výkony na začátku jara se mi moc nelíbily, ale teď tři zápasy hraje dobře stejně jako Trubač. Vyzdvihnu i výkon Moulise, kolikrát ho za nějaké návraty peskuju, dnes hrál velmi dobře týmově.“

Žitného zásah demonstroval teplickou taktiku napadat rozehrávku hostů. „Řekli jsme si, že hrajeme doma a že chceme vyvíjet tlak na obránce,“ líčil Žitný. „A dali jsme z toho ve dvou utkáních tři čtyři góly, vyplatilo se to. Věděli jsme, že v rozehrávce občas chybují.“

Občas se v sobotu změnilo na často. „Góly číslo 2, 3 i 4 byly dárky pro Teplice,“ zoufal si karvinský trenér Juraj Jarábek, jehož celek zůstal trčet na barážové pozici. „Domácí byli agresivnější, měli hodně šancí, neumím si vysvětlit ten náš výbuch.“

Jen po přestávce hosté 20 minut mačkali Teplice jak citrón, díky Ligrovi snížili a pak zahodili multišanci z rohu. Hejkal prostřídáním tlak otupil, výhru zpečetili Trubač ve výhodě a Moulis po zachycené malé domů. „Karviná má nadstandardní hráče do ofenzivy, její hráči tmavé pleti mají něco, co čeští fotbalisté ne. Jsou variabilní, kreativní, ale dozadu mají potíže,“ vnímal Hejkal. „Nakonec to mohlo skončit 7:2.“

Oproti výhře nad Příbramí vyměnila na pravé záloze Černého za Hyčku, ten měl gólový centr. „V mé trenérské kariéře neplatí, že vítězná sestava se nemění, musím hráče udržet v napětí. Jinak se mužstvo může uspokojit. Když jsem ji nezměnil po Liberci na Bohemce, nevyplatilo se to.“

Co v úterý v Olomouci? „Opět nebude platit, že vítězná sestava se nemění. Je možný návrat uzdravených, Mareček má šrám, uvidíme, zda někoho pošetříme na Zlín.“