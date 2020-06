Teplice - Karviná 4:1, krok k záchraně, domácí se rozstříleli

Teplice se přiblížily udržení v soutěži. Na dvanáctém místě tabulky mají už osmibodový náskok před čtrnáctou Karvinou, která zůstává na první barážové pozici.

Tepličtí v úvodu hráli až příliš opatrně a s výjimkou Hyčkova centru směřujícího pod břevno dlouho nebyli nebezpeční. Hosté působili živěji, byli aktivnější a především získávali převahu středu hřiště.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Všechno ale změnil první gól Severočechů, kterým situaci výrazně ulehčili hostující stopeři. Ve 33. minutě našel Hyčka centrem zcela volného Jakuba Mareše před brankou a jeho hlavička znamenala nejen vedení, ale také zjevné uklidnění domácích do další fáze hry.

Od té chvíle si Tepličtí vypracovávali šance, ale Řezníček ani Čmovs nedokázali přidat druhý gól. To se Severočechům podařilo až ve 42. minutě, kdy Žitný využil zkrat hostujícího gólmana Bolka při vyběhnutí a z 25 metrů poslal míč do opuštěné branky.

Krátce po pauze mohl kapitán Jakub Mareš potvrdit domácí výhru, ale při svém úniku se nechal dostihnout a bylo po šanci. Brzy tak přišel trest v podobě inkasované branky. Tepličtí si nepohlídali přízemní přihrávku, kterou vyslal Ba Loua před branku a Lingr pohotově snížil. Slezané venku v lize skórovali po devíti zápasech.

V 56. minutě mohlo být dokonce vyrovnáno po nepřehledné skrumáži v malém vápně, kde musel nejdříve Kučera odvracet z brankové čáry a následně Guba nastřelil břevno.

Pak přišly velké chvíle domácího Moulise. Nejprve spálil svoji první šanci, ale v 73. minutě už byl u třetího teplického gólu, který definitivně rozhodl o osudu utkání. Při průniku do šestnáctky byl faulován Janečkou a podle všeho by došlo na penaltu, rozhodčí ale nechal akci dokončit a nabíhající Trubač poslal míč přes Bolka do sítě.

Nakonec se i Moulis dočkal i branky poté, co v 87. minutě vystihl špatnou souhru Bolka se Šindelářem při rozehrávce. Na závěr pak stejný hráč ještě nastřelil tyč.