Trenér Hejkal má výhrady: Penalty jsou pro nás nula a proti nám šest

„Po penaltě jsem povídal rozhodčímu, že už to není možné, on mi řekl, že mají zlomek vteřiny na rozhodnutí,“ líčil zachmuřený teplický trenér Stanislav Hejkal.

Fanklub sklářů v 1. půli vytasil transparent: Berbr, Chovanec, VAR! Teplice neumlčíte, jímž podpořil snahu klubu o očistu českého fotbalu, o průhlednější využívání videa a nasazování rozhodčích. Jenže po přestávce se právě arbitři chopili taktovky zápasu s Ostravou.

Baník vedl z penalty, kterou proměnil ve 49. minutě Stronati, jenže vůbec se neměla kopat. Domácí stoper Jeřábek fauloval pronikajícího Kuzmanoviče ještě před vápnem, rozhodčí Pavel Královec ale byl nekompromisní.

„Na trávě je vidět lajna od mého skluzu - a je metr před vápnem. Do něj jsme pak společně doklouzali. Rozhodčímu prý potvrdil penaltu asistent, což mě překvapuje, ten by to ze strany měl vidět. Snažili jsme se mu to vysvětlit, ukázat tu lajnu, ale ani se nešel podívat. Byl neoblomný, pevně držel svoje slovo,“ vykreslil Michal Jeřábek.

Faulovaný Nemanja Kuzmanovič dopadl po Jeřábkově zákroku do pokutového území. „Na záběrech prý je, že faul byl před vápnem. V tom momentě jsem to nedokázal posoudit, protože jsem se snažil dostat před hráče, což se mi povedlo, a pak už jsem ležel na trávě.“

Zápas nedozoroval videorozhodčí. „My s VAR nemáme dobré zkušenosti, bůhví, co by ukázal...“ podotkl Jeřábek. Hejkal tvrdil: „Postavení a koordinační způsob bránění Jeřábka, to bylo děsivé, ale faul byl před vápnem. Poměr penalt za podzim pro nás nula, proti nám šest, dál to nebudu komentovat. Tahle nebyla. Být to přímý kop, Jeřábek by dostal červenou kartu, takhle podle nových pravidel při penaltě jen žlutou, aby nešlo o dvojí trest. Nevím, co by bylo lepší. Každopádně hráčům říkám, že i my si musíme jít pro penaltu, ale netlačili jsme se moc do vápna.“

Domácí cítili křivdu, možná i proto se pak zvedli. „Kolikáté už je to kolo? Nechci se k tomu vyjadřovat, to je každý týden,“ zabručel teplický útočník Jakub Řezníček, který pak vyrovnal. Dvakrát frnknul obraně, jeho první gól neplatil pro ofsajd, druhý ano. Přitom to mělo být spíš naopak, při jeho uznaném zásahu stál podle záběrů klubové televize Baníku v ofsajdu.

„I mně se zdálo, že je v ofsajdu. Se Stronatim jsme byli na podobné úrovni a najednou byl Kuba snad pět metrů za námi. Nevím, jestli udělal dobrý náběh, nebo byl vážně v ofsajdu,“ řekl ostravský Kuzmanovič.

Řezníček netušil, jestli byl v době Radostovy přihrávky za obranou: „Nekoukám, jestli jsem v ofsajdu, šel jsem do náběhu a rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. Chodil jsem za záda stoperům, aby mě neviděli, což byl náš plán s trenérem. Vyplatilo se to. Nakonec bod bereme, když Ostrava dala nádherný gól z penalty.“