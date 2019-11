Potřebujeme větší dravost, centry, rozehru, velí teplický kouč Hejkal

Fotbaloví skláři ještě nemůžou chytit rytmus, během kterého na přelomu září a října sedmkrát v řadě v lize neprohráli.

„Po úspěšné sérii jsme dostali facku v Jablonci, pak jsme měli doma České Budějovice zvládnout, potom jsme jeli na Slavii, kde každý dostává. Teď nás čeká venku Mladá Boleslav, dá se vyhrát všude i s každým prohrát. Nedělal bych z toho takovou tragédii,“ pravil útočník Jakub Řezníček.

Oba góly v zápase s Ostravou neměly platit, Baník ten svůj dal z vymyšlené penalty, Teplice díky Řezníčkovi srovnaly po ofsajdu.

„Nebudu všechno shazovat jen na rozhodčí,“ odmítl hledat alibi Hejkal. „Potřebujeme větší dravost. V 1. půli jsme byli těžkopádní, soupeř živější. Potýkáme se s bahnitým hřištěm, kombinace vázne. Vím, že by měla váznout i soupeřům. Venku jsou placy, to je radost si zahrát. U nás na Stínadlech je podklad měkčí. Ale tím nechci špatnou rozehrávku ospravedlňovat.“

Právě v tom spatřuje Hejkal hlavní kámen úrazu. „Ostrava i my vsadili na tříobráncový systém, rozdíl byl právě v tom, že oni měli lepší rozehrávku odzadu než naše trojice. My tak přesní nebyli,“ vnímal teplický trenér. „A platí to i s jinými soupeři, oni to dají přesně. Třeba Čmovš byl dobrý v soubojích, zabraňoval přečíslením, obranný výkon podal velmi dobrý, ale chyběla od něj ta rozehrávka.“

Ve stoperské trojici nastoupil po dvou měsících Michal Jeřábek. „Dali jsme ho tam díky jeho vyšší postavě, očekávali jsme totiž v sestavě soupeře Smolu a chtěli jsme zabránit výškové převaze Ostravy,“ podotkl Hejkal, ovšem Smola do hry naskočil až v závěru.

Jeřábka chválil: „Dokud měl sílu, nepodal špatný výkon. Od 60. minuty říkal, že ho limituje zranění z poslední akce 1. poločasu. Chtěl střídat, ale my prohrávali 0:1 a potřebovali jsme hru oživit dopředu, tak musel zůstat. Pak už chybu neudělal.“

V ofenzivě to od Teplic nebyl žádný festival šancí, v 1. poločase prakticky nezahrozily. „Halfbeky jsme měli nízko, to nám dělalo problémy. Potřebuji výš Vondráška i Hyčku, i když vím, že ten to měl přes nohu. Když už máme ve vápně elitní střelce Jakuba Mareše a Řezníčka, potřebujeme tam dostat centry, my je tam nedostaneme. To mě mrzí,“ lituje Hejkal slabší útočné produkce.

Do konce podzimu chybí tři kola, skláři v neděli kopou v Mladé Boleslavi, v sobotu 7. prosince hostí Zlín a končí v neděli 15. prosince v Plzni. Jsou dvanáctí, šest bodů nad baráží, bod od střední skupiny.