Potřebujeme se chytit, burcuje teplický Žitný před Jabloncem

„Leží na nás psychická deka, už bychom se potřebovali chytit,“ uvědomuje si teplický záložník Patrik Žitný před duelem, který má výkop v neděli v 17 hodin.

Skláři zvládli po ligovém restartu dohrávku s Libercem (2:0), další tři zápasy už to ale byla bída. Na Bohemians porážka 0:4, doma s Opavou remíza 2:2, teď výbuch na Letné 0:3.

„Ta čtyřka na Bohemce nás hodně poznamenala,“ říkal teplický středopolař klubovému webu. Skláři jsou tři kola před koncem základní části 1. ligy dvanáctí a téměř jistě je čeká boj ve skupině o záchranu, od čtrnácté barážové příčky je dělí jen čtyři body.

Jablonec je sice v top 6, ale ani on zdaleka není v optimálním rozpoložení. Za poslední dva zápasy má 0 bodů a skóre 0:6, na Slavii rupnul 0:5, doma s Libercem 0:1. „Nepříjemné. Komplikujeme si to, 27 kol se tu o něco lopotíme. Musíme někde bodovat a snažit se to uhrát jinde,“ přál si na klubovém webu jablonecký kouč Petr Rada, který v minulosti trénoval Teplice.

Teplice vs. Jablonec Online reportáž v neděli od 17 hodin

Víkendové ligové kolo se naposledy odehraje s maximálně třemi stovkami účastníků, takže v hledišti bude opět minimum fanoušků. Od pondělí se limit zvyšuje na 500, Rada by rozvolňoval rychleji.

„Jak chceme zvednout návštěvy, když lidi tleskají za plotem? Proč by nemohli přijít na stadion? Vždyť by mohli sedět tři metry od sebe. My si tu pořád na něco hrajeme a za tři neděle to otevřeme pro tisíc lidí. Nejsou to jenom papíry a razítka úředníků, chce to taky nějaký rozum,“ vybízí Rada.