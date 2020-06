Chceme ligu důstojně dohrát, hlesl trenér Hejkal po blamáži na Spartě

Žlutomodří po restartu hodlali zaútočit na střední skupinu o Evropu, místo toho se zapotí, aby se vyhnuli potupné záchranářské baráži. Tři kola před koncem základní části jsou jí vzdáleni jen čtyři body, zato na lepší skupinu jich ztrácejí osm.

Reálná šance už tedy není. „Zklamání. Měli jsme úkol hrát střední část, nepovedlo se to. Hlavní jsou ztráty doma s Karvinou a Opavou, body nám chybějí,“ uvědomuje si Hejkal, že remízy na Stínadlech s ohroženými byly málo.



Teplice přitom restartovaly ligu domácím úspěchem nad silným Libercem, který od té doby jen vítězí. „Pak jsme dostali čtyřku na Bohemce, to bylo hodně špatné, a asi právě tenhle zápas nás hodně poznamenal,“ uvažuje na klubovém webu záložník Patrik Žitný.

Že v Praze není Teplicím blaze, se potvrdilo i ve středečním večeru na Letné. Skláři neměli žádný nárok, defenziva hořela jako papír.

„Do utkání jsme vstoupili, jak jsme chtěli, bohužel jsme Spartě nabídli první dva góly úplně sami,“ želel Hejkal. V 21. minutě se prosadil Kozák, chvíli nato Kanga z penalty. „První gól padl po našem nezakončení na útočné polovině a po ztrátě míče na půlce, druhý po chybné rozehrávce. A když na Spartě prohráváte 0:2, složitě se to otáčí.“

Pro Teplice je to aktuálně skoro neřešitelný problém. „Dostali jsme dva góly a jako vždy nás to položilo,“ vnímal záložník Žitný. „Do přestávky jsme inkasovali ještě potřetí. Druhý poločas bylo jen dohrávání. Sparta držela balon, my se jen posouvali. Když rychle inkasujeme, nemáme týmovou sílu se zvednout, skóre obrátit. Leží na nás psychická deka.“



V obraně museli skláři silně improvizovat, neboť chyběl potrestaný Kodeš, na marodce jsou Shejbal, Petr Mareš i Hyčka a při rozcvičce se zranil Knapík. Na pozici stopera se tak musel zasunout Mareček, posila z Lokerenu. A právě on chyboval před penaltou; z jeho špatné rozehrávky rekrutoval Kozákův únik a Grigarův faul ve vápně.

„Druhá branka nás zlomila. Řekli jsme si, že na Spartě můžeme dostat gól, to se stane, ale zápas musíme zastavit a hrát dál. A my hned hrubou chybou nabídli druhou branku,“ popisoval zdrcený Hejkal.

Po třígólové půli k hromadnému střídání nesáhl. „Jsou dva úhly pohledu. Máme dost zraněných, takže není až tak koho tam dát. A nechtěl jsem odjet s ještě větším přídělem,“ vysvětlil. „Potřebujeme uzdravit levou stranu, abychom byli konkurenceschopní. Máme hodně zraněných, bohužel na jeden post. Lepíme to, jak můžeme, a potřebujeme aspoň dva z těchto hráčů nahradit, abychom mohli hrát na levé straně.“

V neděli doma Jablonec, ve středu v Českých Budějovicích, další neděli opět na Stínadlech poslední Příbram. Tři závěrečné prověrky Teplic před nadstavbou, opět ve zběsilém rytmu. „Nikdo z nás něco podobného nezažil. Ani se netrénuje pořádně, spíš je teď nejdůležitější regenerace,“ líčí Žitný. „Herní vytížení je velké, únava se bude kumulovat. A když se výsledkově ani herně nedaří, je regenerace o to těžší.“