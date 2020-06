Táta Ljevakovič a „synové“ spolurozhodnou o sestupu

Cítím se jako ve snu, zářil Emmer po debutu Před pár dny přebíral cenu pro nejlepšího staršího dorostence fotbalových Teplic a v neděli už si 19letý záložník Jakub Emmer odbyl ligovou premiéru. A úspěšnou! Skláři rozebrali 4:1 Zlín a stvrdili záchranu v nejvyšší soutěži.

„Cítím se jako ve snu. O svém prvním startu jsem přemýšlel každý den. Kluci říkali, že to bylo docela dobré, ale vždy je co zlepšovat,“ uvědomuje si teplický talent. Jeho nedělní ligová premiéra, to nebyla jen nějaká epizodka na pár minut. Na hřiště šel v 69. minutě za stavu 2:1, kdy ještě zdaleka nebylo o osudu zápasu rozhodnuto. „Těší mě, že jsem dostal důvěru a že jsme to pak už tak dobře dohráli,“ usmíval se po výhře. Na trávníku vystřídal Daniela Trubače a zaujal jeho místo ve středu zálohy. „Cítil jsem se tam v pohodě. Teď hrajeme na dva střeďáky, pod nimi šestka, to mi vyhovuje. Mohl bych hrát klidně i podhrot.“ Náznaky, že naskočí zrovna do záchranářské bitvy se Zlínem, od trenéra Stanislava Hejkala neměl. „Připravuji se na každý zápas, nikdy nevím, jestli nastoupím. Dneska to vyšlo, za což jsem rád, snad to tak půjde dál,“ věří. Když na něj trenér v neděli ukázal, pocítil nervozitu. „Ale když jsem nastoupil na hřiště, spadlo to ze mě. V hledišti jsem měl přítelkyni, kamarády, rodinu, další koukali v televizi.“ Zapadnout do týmu mladík problém neměl. „Nejvíc si rozumím s Danem Trubačem, Igorem Paradinem a Matějem Radostou. Ale se všemi se dá bavit, všichni jsou v pohodě.“