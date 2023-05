Slavii věří drtivá většina. Poslední derby jí sedla. Výkonnost stoupá, těší kouče

Sparta versus Slavia, potřetí za posledních měsíc a naposled v letošním ročníku.

„Jednoznačně to může být rozhodující zápas sezony,“ vnímá sparťanský kapitán Ladislav Krejčí. „Víme, v jaké fázi jsme, jak vypadá tabulka. Uvědomuju si to.“

Tabulka zatím vypadá líp pro sparťany.

Slávisté jsou sice „až“ druzí, na soupeře mají dvoubodovou ztrátu a rozhodující zápas sezony hrají na jeho stadionu. Přesto jim v sobotním derby o titul ve Fortuna lize věří drtivá většina veřejnosti.

Sparta - Slavia Derby číslo 307 sobota 18.00 rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek. Absence: Čvančara, Jankto - Masopust, Olayinka Nejistý start: Wiesner - Zafeiris Derby v letošní sezoně: 0:4, 3:3, 0:2.

Na slávistické vítězství si vsadilo devětasedmdesát procent sázkařů Tipsportu, to sparťanům věří jen deset procent. Podobný záběr sázek zaznamenala i Fortuna či Chance.

„Potřebujeme stahovat a máme k tomu ideální příležitost. Nejen, že můžeme body získat, ale také o ně připravit soupeře,“ podotkl slávistický kouč Trpišovský.

I pocitově je Slavia favoritem. Před měsícem, ač zdecimovaná zraněními a nemocemi, na Spartě sahala po vítězství 3:2, než si v nastavení dal Ousou vlastní gól. Minulou středu v pohárovém finále, které se konalo opět na Letné, vyhrála suše 2:0.

„To druhé derby bylo pro nás hodně bolestivé. Poučili jsme se a chtěli bychom poznatky využít teď do toho posledního. Věřím, že nás Slavia už ničím nepřekvapí,“ poznamenal sparťanský asistent Luboš Loučka.

„Ten pocit po finále poháru nedokážu ani popsat, pořád to v těle cítím. Přijít do týmu a hned vyhrát trofej, to prostě chceš,“ odpovídal slávistický stoper Igoh Ogbu v rozhovoru na klubovém webu.

A podzimní duel si sparťané raději ani nepřipomínají, podlehli 0:4, když všechny góly padly už v prvním poločase.

Proč Slavia zvládá derby líp? Dokáže soupeři vnutit způsob hry, který sedí jí.

Naposled sparťany agresivním dostupováním a dohráváním nutila ke ztrátám, po nichž se vydávala do nebezpečných útoků. Rázem hostům vzrostlo sebevědomí, sparťané naopak znejistěli. „Pak z toho byla řezaná, mlácená, to jim vyhovovalo,“ podotkl Loučka.

Přesto čtyři kola před koncem sezony má k titulu blíž Sparta. V jarní části totiž byla o dost lepší než soupeři, v patnácti zápasech získala o sedm bodů víc než slávisté. Body ztratila jen za remízy v Olomouci, na Slovácku a právě se Slavií.

Souboj slávistického kapitána Tomáše Holeše se sparťanem Lukášem Haraslínem ve finále poháru.

Slávisté totiž strádali v zápasech venku. A když už se zdálo, že do nadstavby půjdou z první příčky, v posledním kole základní části neporazili Hradec Králové pro změnu doma. Na Spartu však umí.

Draží se kapitánské pásky Unikátní kapitánské pásky, s nimiž nastoupili lídři týmů v závěrečném dějství základní části Fortuna ligy, lze vydražit v dobročinné aukci na sportovniaukce.cz. Pásky mají speciální design u příležitosti oslav třicáté sezóny samostatné české ligy, jsou podepsaná kapitány. „Věříme, že o ně mezi fanoušky bude velký zájem. Aukce má charitativní přesah, když celý výnos z dražby předáme na účet našeho nadačního fondu Zelený život, který podporuje sportující děti ze sociálně slabších rodin,“ poznamenal Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

„Těšíme se, víme, do čeho jdeme. Vážíme si toho, že se o titul můžeme utkat přímo a ne na dálku. A čekat, jestli soupeř zaváhá,“ přemítal Trpišovský. „Předchozí derby se nám povedla jak herně, tak výsledkově. Vidím, že výkonnost stoupá, kluci jsou natěšení a vidím na nich, že by nejradši hráli už v pátek.“

Slavia musí vyhrát, Sparta potřebuje aspoň neprohrát. Jen v takových případech budou mít mužstva svou situaci pod kontrolou.

Pokud by „překvapivě“ vyhrála Sparta, ve zbývajících třech kolech ji bez ohledu na výsledky Slavie budou k titulu stačit čtyři body.

„Když se nám to povede, budeme na nejlepší cestě,“ řekl sparťanský středopolař Lukáš Sadílek.

Příští víkend má Sparta doma Bohemians, následně hraje na Slovácku a končí doma s Plzní. Slavia po derby hostí Plzeň, hraje v Olomouci a končí doma se Slováckem.

„Pro fanoušky to derby musíme zvládnout,“ prohlásil slávista Ogbu.