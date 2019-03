Tvrdík mluvil o Spartě, ta reaguje: Trapné, manipulativní, nepravdivé

„Věříme, že pan Tvrdík se ve své poněkud trapné snaze nevyjadřovat se k aktivní spolupráci Slavie s Romanem Berbrem vyhne do budoucna nepravdivým a manipulativním komentářům, které se týkají našeho klubu a jeho představitelů,“ stojí v prohlášení, které Sparta zveřejnila na Twitteru.

„Takových komentářů už bylo ze strany představitele Slavie Tvrdíka poměrně dost a přeci jen jsme ve fotbale a nikoli v politice...“

Co takovou reakci vyvolalo?

Slávistický šéf Tvrdík promluvil o zákulisí českého fotbalu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Popsal, že před volební valnou hromadou FAČR v červnu 2017 došlo ke schůzce v sídle konsorcia EPH, které ovládá firmy Daniela Křetínského, majitele Sparty.

„Měl jsem představu, že půjde o schůzku na úrovni majitelů, nakonec se jí vedle pana Křetínského účastnil i Dušan Svoboda (šéf Ligové fotbalové asociace) a jako host tam přišel pan Šádek, generální ředitel Viktorie Plzeň,“ uvedl Tvrdík.

Dle svých slov se přítomné před volbou nového předsedy, jímž se posléze stal Martin Malík, pokoušel přesvědčit, že v tuzemském fotbalovém prostředí musí dojít ke změnám. Ty se měly týkat především osoby Romana Berbra, mocného a velmi vlivného místopředsedy Fotbalové asociace (FAČR), faktického vládce českého fotbalu.

„Ale v zásadě jediné, co jsem se na té schůzce dozvěděl, bylo, že svými tweety pana Berbra provokuji, že oni s ním mají pevné dohody, že pan Berbr chce odejít se ctí, když ho nechám na pokoji, tak do roka a do dne z českého fotbalu odejde. A v zásadě mě přesvědčili, že pro žádnou dohodu s námi nejsou ochotni zvednout ruku,“ dodal Tvrdík.