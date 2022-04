Standardky řešíme často. Gól mrzí, chyby se opakují, řekl sparťan Krejčí

Mladý záložník, který se v týdnu vrátil ze svého prvního srazu s reprezentačním áčkem, připustil, že v klubu se rohy a volnými kopy pravidelně zabývají.

Aby ne, v ofenzivě jsou pro Spartu účinnou zbraní. A v obraně je na čem pracovat, svěřenci kouče Vrby inkasovali proti Baníku hned z první standardky. A dříve třeba na začátku března v Jablonci (1:1) či v pohárové přestřelce 4:3 se stejným soupeřem.

„Ano, obranné i útočné standardky poslední dobou rozebíráme často,“ řekl Krejčí, který si jinak pochvaloval přístup týmu k jednomu z taháků kola.

„Jsem strašně rád za to, jakým způsobem jsme vyhráli. Návraty po reprezentačních pauzách jsme nemívali dobré. Ale už na rozcvičení jsem věděl, že jsme připravení a odhodlaní,“ líčil. „To bylo vidět, otočili jsme zápas.“

Kouč Pavel Vrba dříve zmínil, že bude muset na návratech po reprezentaci zapracovat. Udělali jste něco jinak?

Byly trochu prohozené tréninky, ale jinak jsme se připravovali standardně. Bylo velmi důležité tento duel zvládnout a mít do dalších zápasů vítěznou náladu. A hlavně i herní formu.

V Ostravě vám Baník sebral body. Ale doma ho Sparta už osm let poráží. Čím si to vysvětlujete?

V domácím prostředí je to pro každého výhodnější. Víme, jaká bývá v Ostravě atmosféra. A to samé platí pro naše fanoušky tady. Atmosféra na stadionu byla suprová, vypadalo to, jako by bylo vyprodáno, to bylo ohromně povzbuzující. Řekli jsme si, že do Baníku budeme šlapat, že budeme presovat. Fanoušci se chytli a dokázali nám to vrátit. V tomhle vidím tu domácí výhodu. Ale jinak přistupuju k zápasům doma i venku stejně.

Mohli jste vyhrát i vyšším rozdílem, ale šance ve druhém poločase jste neproměnili. Nebál jste se, že se to může vymstít?

Strach ani obavy jsem neměl. Ze stoperů jsem cítil velkou sílu, podali skvělý výkon. Vyhrávali souboje, všechno uskákali. Z defenzivy jsem měl super pocit. Ale ty brejky mě mrzely, vzadu se nadřeme, abychom ubránili soupeře, stojí to hodně sil, ale pak toho nedokážeme využít. Ale aspoň si šance vytváříme, věřím, že časem to bude lepší.

Je odehraný první ze dvou velkých víkendových šlágrů. V tom druhém v neděli Plzeň vyzve Slavii, oběma týmům jste se opět přiblížili. Máte přání směrem k výsledku?

Mám přání, abychom zbývající tři zápasy do konce základní části vyhráli a Slavia s Plzní si pokud možno vzaly body. Abychom do poslední chvíle hráli o první místo, abychom se o to dokázali porvat v nadstavbě.