Vrba: Jedno z nejlepších utkání v sezoně. Jen mě mrzí, že jsme nedali víc gólů

„Z mého pohledu to bylo jedno z nejlepších utkání, jaké jsem tady viděl,“ pokračoval kouč. „Přispěl k tomu i Baník tím, že se snažil hrát fotbal a ne nějaký beton.“

Po nevydařeném úvodu jara zase vítězíte. Jste na správné cestě?

Mám být upřímný? Sami víte, jaký jsme po zimní pauze měli program. Když máte šest zápasů za tři týdny, je jasné, že to nemá takovou šťávu a agresivitu. Teď jsme měli delší pauzu, mohli jsme se lépe připravit kondičně i takticky. A bylo to vidět. Zápas měl náboj i kvalitu, jsem rád, že jsme ho zvládli.

Mohl vám paradoxně pomoci brzký inkasovaný gól? Od té chvíle jste Baník zatlačili na vápno.

Byl bych radši, kdyby nám Baník gól nedal. (úsměv) Ale o to víc si výhry a obratu cením. Předvedli jsme i kvalitní hru. Jen mě mrzí, že jsme z protiútoků nedali další góly. Měli jsme čtyři pět situací, kdy jsme vítězství mohli pojistit a dohrát zápas klidněji. I tak jsme odehráli jedno z nejlepších utkání v sezoně. Mrzí mě, že jsme nedali víc gólů.

Čím si ty zahozené příležitosti po změně stran vysvětlujete?

Musíte sami vidět, že když ze situace mezi malým vápnem a penaltou nedáte gól, ač je hráč volný, tak to není o podcenění. V předfinální fázi uděláme všechno dobře, ale v té finální možná nejsme tolik důrazní jako při standardkách.

Právě standardky byly klíčem zápasu, padly z nich všechny branky. Dvakrát jste se prosadili po rohu, byla to secvičená záležitost?

Vždy si rozebíráme, jak soupeř brání, jeho postavení. Hledáme mezery. Hráči dostali informace, jak toho využít. Bohužel jsme jednu situaci nedohráli, Svozil měl obrovský prostor na gólovou hlavičku. Navíc to byl úplně zbytečný roh z naší špatné rozehrávky. Na druhou stranu za útočné standardky hráče pochválím, bylo to nejen kvalitou zahrání, ale i důrazem.

Pochválíte i střední obránce Vitíka s Hanckem, jak ubránili nejlepšího ligového střelce Almásiho?

Přiznám, že jsme v poločase museli trochu reagovat, upozorňovat hráče. Když se totiž Baník dostával do stran, Almási odskakoval k nejmenším hráčům, k bekům. Hledal si nejjednodušší souboje na zadní tyči. Jsem rád, že si hráči na to dali pozor a Almásimu moc prostoru nedali. Baník jsme nepustili ze hry do stoprocentní šance, to byl základ úspěchu.

Dánský bek Höjer počtvrté v řadě zvládl celý zápas. Je v optimální formě?

Byl jsem až překvapený, v jakém stavu k nám přišel. Ten půlrok mu hodně pomohl. Dřív měl obří problémy po třiceti minutách, teď je aktivnější, je víc vidět, víc podporuje ofenzivu. Je dobře, že máme levého beka, který zvládá obranné úkoly a dokáže už podporovat útok tak, jak bychom chtěli.

K vítězství pomohl i kapitán Dočkal. Po sezoně mu končí smlouva, budete chtít, aby pokračoval?

Můj názor na Bořka znáte. Je to výborný fotbalista, v předfinální fázi je pro mužstvo strašně důležitý. Teď svou kvalitu dokazuje, v mezihře je obrovsky platný.

Přiblížili jste se Plzni se Slavií, které večer čeká vzájemný zápas. Jaký byste si přál výsledek?

Myslím, že umíte počítat. (úsměv) Raději neříkám, co bych si přál, protože se to pak většinou nesplní. Chci vidět zajímavý fotbal, aby se bavili diváci, abychom s tím byli spokojení a abychom i my byli spokojení s výsledkem.