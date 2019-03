Slibný start i obezřetnost. Všechno se může rychle otočit, ví kapitán Sparty

„Poslední duely, které máme za sebou, nám mohou jenom pomoct. Nepanikaříme, když jako první inkasujeme, protože z nasbíraných zkušeností víme a věříme, že jsme schopni zápasy otáčet. Jsme sebevědomí,“ tvrdí kapitán Bořek Dočkal.

Sparta po čtyřech nezdarech, jimiž zakončila špatný podzim, v lize zase čtyřikrát zvítězila. Kolikrát to zejména proti Bohemians (1:0) či Liberci (1:0) nebylo moc hezké napohled, často za tím byla i kupa štěstí.

„Ale body máme a s nimi, věřím, přijde i zlepšení hry,“ uvedl na setkání s novináři sparťanský obránce Matěj Hanousek. „Bylo by samozřejmě skvělé, kdybychom o víkendu předvedli supr fotbal a ještě jsme zvítězili, ale to nikdo z nás dopředu nemůže odhadnout.“

Velký šlágr se blíží. Sparta hostí Plzeň na vyprodané Letné v sobotu od 17.30 a v přímém souboji třetího s druhým má konečně možnost ukousnout část z jedenáctibodového náskoku soupeře.

Ano, sparťané po zimní pauze vyhrávají a čtvrté Ostravě a pátému Jablonci už odskočili na šest a sedm bodů, jenže manko na Plzeň se dosud příliš neztenčilo. Zůstává dvouciferné, což je problém.



„Samozřejmě, že by bylo příjemnější, kdybychom viděli, jak se díky našim výsledkům soupeřům v tabulce přibližujeme, ale sezona holt byla takhle rozehraná a my můžeme dělat jediné: soustředit se na sebe, vyhrávat a čekat, co se nad námi bude dít,“ řekl Dočkal.



A kapitánovými slovy se Sparta skutečně řídí.

Budou to tři měsíce, kdy v domácím prostředí prohrála naposledy (9. prosince proti Teplicím 0:1), v novém roce však včetně přípravy zvládla už jedenáct zápasů.

ČTYŘI SPARŤANSKÉ VÝHRY. Proti Bohemians, s Duklou, Ostravou i v Liberci sparťané zvítězili o gól. Ve čtyřech duelech v řadě uspěli poprvé od úvodních čtyř kol sezony.

V sobotu tak může poprvé po třech letech zapsat i pátou ligovou výhru po sobě. Tehdy, rovněž pod trenérem Zdeňkem Ščasným, natáhla od konce listopadu 2015 do března 2016 vítěznou sérii dohromady na sedm zápasů.

Míří teď stejným směrem?

„Samozřejmě se cítíme lépe, než kdybychom za sebou měli nějakou negativní šňůru, nicméně pořád z týmu cítím, že si letos prošel těžkými chvílemi a každý z nás ví, jak rychle se to může zase otočit. Je nezbytné to zlepšení potvrzovat každým dnem,“ dodal Dočkal.