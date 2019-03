Hanousek se těší na fanoušky. Vždyť já hrál v Dukle a Jablonci, smál se

Fakt, že je utkání už několik dní vyprodané, jen podtrhuje jeho důležitost. Plzeň může zatlačit na vedoucí Slavii, pro Spartu se zase jedná o zřejmě poslední možnost, jak se vrátit do boje o první dvě příčky.

Oba celky si navíc už na jaře dokázaly, že velký zápas vyhrát umí. Západočeši přemohli Slavii, sparťané vydřeli tři body ze střetnutí s Ostravou.

Sparta - Plzeň Sledujte v sobotu od 17.30 online

Berete to jako vaše první opravdu velké utkání ve sparťanském dresu?

Už mám za sebou zápas s Baníkem, což bylo něco obdobného. Přijíždí úřadující mistr, strašně se těším na tu atmosféru.

Nemůže být pro vás taková kulisa spíš svazující?

Já jsem hrál v Dukle a Jablonci! (smích) Pro mě je to zadostiučinění. Po nějakých sedmi letech v lize jsem se dostal do týmu, na který chodí fanoušci. Tím nechci říct, že to v Dukle a Jablonci bylo špatné, ale tohle jsem nezažil. Na každý takový zápas se těším.

V čem je podle vás největší plzeňská síla?

Svůj systém hry mají zažitý a vědí o sobě. Kádr dobře doplnili, tým drží pospolu už dlouho. Znám Luďka Pernicu a těším se, že ho znovu uvidím a prohodíme pár slov.

Jak moc sledujete postavení v tabulce?

Koukám se na Spartu, Jablonec a Duklu. V Jablonci mám spoustu kamarádů, takže chci, aby byli nahoře. Chtěl bych si proti nim ještě zahrát v nadstavbě. A doufám, že se Dukla udrží v lize. Vyrostl jsem tam a mám k ní pouto.

Na podzim jste nad Plzni zvítězil ještě s Jabloncem 3:0. Můžete si z toho něco vzít?

Každý zápas je jiný, i když budete hrát se stejným soupeřem desetkrát po sobě. V naší lize rozhodují detaily, první gól.

Viktoria o víkendu nehrála právě proti Jablonci nejlíp, přesto vedení 1:0 udržela.

Že Plzeň vyhrála 1:0, je ale možná spíš potvrzení síly. To dokážou velké týmy, i když třeba nehrají dobrý zápas. Poznal jsem to teď v Liberci, kdy jsme tahali za kratší konec, ale vstřelili jsme gól a uhlídali jsme to. Nita navíc chytil penaltu. Pro výhru uděláme maximum.

Bilanci s Plzní však Sparta nemá v posledních letech úplně dobrou...

Na statistiky nevěřím. Jeli jsme do Liberce a pořád se říkalo, že tam Sparta sedm let nevyhrála. Sestavy se ale mění, pokaždé jsou to jiné týmy. Tyhle statistické údaje mi nepřipadají vypovídající.

Jaká je po výsledkově dobrém startu do jarní části nálada v kabině?

Dobrá, čtyřikrát po sobě jsme vyhráli. Všichni asi víme, že výkony nebyly úplně ideální, ale vždycky se něco najde. Pro nás jsou teď vítězství strašně důležitá a věřím, že s nimi přijde i herní zlepšení.

Berete tohle utkání jako poslední šanci, jak se vrátit do boje o první dvě příčky?

Vidíme, že Plzeň je nad námi a že to bude důležité utkání. Teď se ale musíme koukat jen na sebe, stát se může cokoliv. I kdyby to nevyšlo, tak se svět nezhroutí. Samozřejmě ale chceme strašně uspět. Bylo vyprodáno proti Baníku, bude i teď. Chceme, aby fanoušci odcházeli s dobrým pocitem.