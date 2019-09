Rozpaky z remízy. Slovácku doma chybělo finále

I když výsledek vypadal stejně, Slovácko odehrálo proti Teplicím úplně jiný duel než proti Mladé Boleslavi, s níž přišlo o vítězství v nastaveném čase poté, co zahodilo množství příležitostí včetně penalty.

„Celý zápas jsme měli územní převahu, ale že bychom si vypracovali několik gólových šancí, to se říct nedá,“ přiznal kapitán Slovácka Vlastimil Daníček po duelu s Teplicemi.

Domácí sklářům, kteří měli v nohách středeční dohrávku, úvodních dvacet minut prakticky nepůjčili míč, jenže z první nebezpečné akce soupeře inkasovali. Hostující kapitán Jakub Mareš dostal před vápnem spoustu času a prostoru, aby přeloboval vyběhnutého gólmana Trmala.

„Souběh individuálních chyb vedl k laciné brance. Stává se nám to často, i týden předtím na Slavii. Dostáváme góly, které dostat nemusíme. Třeba neodkopneme míč. To nás sráží a nemáme pak body,“ štve Svědíka.

Tentokrát však jeho tým první inkasovaná branka nepoložila. „Cením si odpovědi mužstva. Ne vždy reaguje tak pozitivně, když prohráváme. Dál trpělivě pracovalo, abychom vstřelili branku,“ podotkl Svědík.

„Marešův gól byla rána, ale vydrželi jsme v tom, co po nás trenér chtěl,“ přitakal Daníček.

Odměnou byla vyrovnávací trefa Šašinky těsně před přestávkou. Na pravé straně přesprintoval Čmovše a prudkou střelou z úhlu propálil Grigara.

„Uklidnilo nás to. Měli jsme celý druhý poločas na otočení výsledku. Když máme celý zápas převahu, musíme to více využít. Je to ztráta,“ želel remízy Šašinka. „Domácí zápasy musíme zvládat, ať se děje, co se děje. Pro nás jsou strašně důležité. Bod je málo.“

Slovácko tak čeká na ligové vítězství už čtyři kola. Proti Teplicím aspoň zlomilo sérii čtyř vzájemných zápasů bez vstřeleného gólu. Jedna trefa ale na výhru nestačila.

„Nemůžeme spoléhat, že doma zvítězíme na jednu branku. V prvním poločase jsme bránili velice dobře, dostupovali a nedávali soupeři prostor. Pak ale přijde jedna akce a hned dostaneme gól,“ povzdechl si Svědík.

Pouhé dvě vstřelené branky z posledních čtyř kol ho nenechávají v klidu. O tom, proč jeho tým Teplice neporazil, měl jasno. A jde o problém, který Slovácko provází delší dobu.

„Rozhoduje se ve vápnech a my jsme nebyli produktivní před finální fází. Měli jsme spoustu akcí po křídlech, ale centry buď trefily prvního soupeřova hráče, nebo přelétávaly naše hráče. A když už jsme se trefili, tak to zneškodnil brankář nebo balon propadl a soupeř ho odkopl,“ shrnul Svědík.