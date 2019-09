Tepličtí fotbalisté po další remíze: Proč jsme hráli tak brzy?

„Já vím, a cítíme to i mezi sebou, co za naší úspěšnou sérií vězí. Ale necháme si to v kabině, nebudeme to ventilovat ven,“ držel bobříka mlčení kapitán Jakub Mareš, který exkluzivním gólem otevřel skóre. Naběhl mezi dva obránce a lobem přehodil zaskočeného brankáře Trmala. „Už jsem to chtěl udělat o krok dřív, ale nevěřil jsem si. Počkal jsem si a pak už to vyšlo,“ líčil útočník.

Šlo už o jeho čtvrtý gól v sezoně. „Jsem rád, že mi tam začaly padat. Kdyby mi uznali regulérní v Olomouci, měl bych jich na kontě dost,“ tvrdí vousáč Mareš.

Domácí srovnali v poslední minutě první půle po brejku, Šašinka pelášil po pravém křídle a prostřelil Grigara. „Gól z blbého nákopu za obranu,“ vadilo Marešovi i kouči Stanislavu Hejkalovi: „Na tyhle situace jsme se připravovali. Slovácko hraje jednoduše, rychle nahoru, míče za obranu, to je pro nás nepříjemný styl.“

Mareš se po přestávce dožadoval penalty po střetu s Reinberkem. „Absolutně neměl balon a zabránil mi, abych něco udělal. Přiznávám, že jsem míč špatně zpracoval, ale být to někde jinde, penalta by se pískala,“ měl kapitán jasno.

Sobota, plichta v Liberci. Středa, výhra doma nad Mladou Boleslaví. Další sobota, remíza na Slovácku. Tři zápasy v rychlém sledu, tři úspěchy, ale nohy jako z betonu.

„Cesta do Uherského Hradiště byla komplikovanější, navíc jsme hráli ve středu, bylo to na nás znát. Ukopali jsme to vůlí, odmakali, ve druhé půli jsme už tahali nohy,“ přiznal Mareš. Trenéra Hejkala nahuštěný program štval: „Vadí mi, že jsme měli ve středu dohrávku, ale zatímco Boleslav hrála doma až v neděli, my už v sobotu a ještě na Slovácku. Z Teplic je to strastiplná cesta, autem budu za stejnou dobu v chorvatské Rijece. To vás stojí hrozně sil!“

Přesto Hejkal střídal dvakrát až v závěru. „Se středem pole Kučera, Žitný, Kodeš jsem byl spokojený, i s hrou útočného tandemu Mareš - Řezníček. Únava byla vidět, ale pořád měli co nabídnout, nechtěl jsem do toho zbytečně sahat,“ vysvětlil trenér sklářů, kteří se potýkají se zraněními. Chyběli Ljevakovič, Nazarov, Trubač, Moulis a Petr Mareš. „Vzhledem k marodce jsem neměl jinou možnost než opět zvolit hru na tři stopery.“

Kabina Teplic je teď semknutá a odhodlaná. „Byli jsme poslední, hráče v šatně jsme trochu promíchali. Přišli fotbalisté, kteří mají vítězného ducha a chtějí se za Teplice rvát. Je to znát v kabině na každém kroku a myslím, že i na hřišti,“ blaží Hejkala. V pátek skláři hostí Bohemians. „Další klíčový zápas. Spíš než potrénovat potřebujeme doléčit bolístky.“