Fotbalisté Slovácka vedli, v deseti pak urvali alespoň bod

Zatímco z posledních domácích nerozhodných výsledků byli hráči Slovácka vyloženě nespokojení, sobotní remízu 2:2 v Olomouci hodnotí rozporuplně.

„Po prvním poločase bychom asi za bod rádi nebyli,“ připomněl Zajíc, že Slovácko od 25. minuty vedlo zásluhou Šašinky, který nadvakrát zužitkoval parádní brejk v podání Petržely. „Ale vzhledem ke druhému poločasu, kdy jsme hned dostali gól a potom i červenou, asi bod bereme,“ uznal Zajíc.

Olomoucký Nešpor vyrovnal hned minutu po pauze, Slovácko neúspěšně reklamovalo jeho předchozí hru rukou.

„Rozhodčí byl od toho dva metry, nechápu, jak to nemohl vidět. Bylo to ovlivnění situace, nicméně chyba to je hlavně naše a nechci se na to vymlouvat,“ uvedl slovácký trenér Martin Svědík. „V kabině jsme se chystali na to, že Sigma hned od začátku půjde do tlaku, ale zase si nepochopitelně necháme dát branku. Stalo se nám to už poněkolikáté.“

Pak hosté nejprve zahodili několik šancí, ale při půlhodinové hře v oslabení bez vyloučeného stopera Šimka už to na výhru nebylo.

„V deseti se hraje těžko, jen bráníme a posouváme blok. Je to fyzicky strašně náročné. Bojovali jsme, snažili jsme se aspoň bod uhrát, když už nevyšly ty tři,“ poznamenal Zajíc.

Právě on nerozhodný výsledek zařídil – tři minuty před koncem základní hrací doby a sedm minut poté, co olomoucký Falta zakončil povedenou narážečku gólem na 2:1. Na Zajícově trefě pak měl velký podíl Kalabiška, jenž rychle potáhl míč a ze strany přesně přihrál před bránu.

„Možná to ode mě vypadalo jako chladnokrevné zakončení, ale jak byl trávník mokrý, tak mi balon po noze sjel. Naštěstí to tam padlo,“ vydechl si Zajíc.

„Dostáváme moc gólů, defenziva nám nefunguje, jak bych chtěl. Ale cením si toho, že mužstvo na nepříznivý vývoj reagovalo, nevzdalo to, hrálo až do konce a dočkalo se vyrovnání. V oslabení vyrovnat na hřišti silné Olomouce je velice dobré,“ doplnil kouč Svědík.

Na Hané se musel obejít bez vykartovaného levého obránce Reinberka, v pátečním domácím utkání proti Liberci bude kvůli trestu za vyloučení zase postrádat pravého beka Šimka.

„S krajními obránci máme obecně problém, nedaří se u nich udržet výkonnost, je to jako na houpačce,“ štve slováckého trenéra. „Moderní fotbal je založený na tom, že rozdílové hráče pro defenzivu i ofenzivu vám dělají beci, ale nám to tolik nefunguje, je to pak vidět na výsledcích. Musíme v tom přidat. Klukům to říkám, oni to taky vědí.“