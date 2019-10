Nemůžeme pořád inkasovat, říká slovácký kouč Svědík před Libercem

„Nuly vzadu a vítězství spolu velice souvisí. My se na gól nadřeme, to víme dlouhodobě, a každého vstřeleného si tak musíme vážit. Právě proto klademe důraz na obrannou fázi a nemůžeme dostávat v každém zápase gól. A ne jen jeden,“ připomíná kouč Martin Svědík, že tým v posledních pěti utkáních, kdy bodoval jen zásluhou tří remíz, inkasoval hned deset branek. „To je na mě hodně,“ doplnil.

Navíc ho štve, že poslední soupeři jeho svěřence nijak nepřehrávali, nevytvářeli si soustavný tlak ani mnoho šancí.

„Naopak dostáváme gól skoro ze všeho. Většinou je u toho navíc hned několik chyb, ať týmových, nebo individuálních. Máme možnost to napravit, ale nepovede se nám to a stejně inkasujeme,“ všímá si Svědík. „Je to pro nás velký problém a myslím, že právě tohle má jednoznačný vliv na naše výkony i výsledky. Hlavně sedm bodů poztrácených doma je až moc velký luxus.“

„Na krajích obrany máme velké rezervy a je to dlouhodobější věc.“ Martin Svědík, trenér Slovácka

Po posledním utkání v Olomouci (2:2) zmiňoval trenér Slovácka nespokojenost s hrou krajních obránců. „Tam máme velké rezervy a je to taky dlouhodobější věc. Krajní bek je v moderním pojetí fotbalu velice důležitý do ofenzivy, dokáže to být rozdílový hráč. Jenže nejhorší je, že oni se teď u nás naopak objevují v obdržených brankách, přitom defenziva od nich musí být stoprocentní,“ podivuje se Svědík.

„Samozřejmě jim občas můžou v defenzivě pomoct i krajní záložníci, jde i o součinnost celého mužstva. Musíme to zlepšit, pracujeme na tom, ale je to hodně i o individuální zodpovědnosti hráčů a chování v samotném zápase.“

Slovácko - Liberec Sledujte od 18.00 hodin online.

Už přes dva měsíce navíc nehraje Jan Juroška, který by měl být po zranění ruky k dispozici po nadcházející reprezentační pauze. Na obsazení dvou krajů obrany tak zbývají jen tři hráči. A to ke všemu ještě minule kvůli karetnímu trestu chyběl Petr Reinberk, teď má zase jednozápasový stop po červené kartě Patrik Šimko.

Zařídit se podle známé fotbalové hlášky „Nemáš fleka, hraješ beka“ a vyzkoušet na kraji obrany některého z nevyužitých záložníků ale trenér Svědík nechce. Tuto zkušenost například právě teď zažívá mladý odchovanec Slovácka Michal Sadílek v PSV Eindhoven.

„U nás se k tomu nabízí asi jen Honza Kalabiška, ale chce to vhodný moment i nějakou přípravu. Zkusili jsme jej na beku při poháru v Benešově, přineslo to zlepšení směrem dopředu, ale v defenzivě jsme přece jen tolik prověření nebyli,“ poznamenal kouč Slovácka. Ani toto řešení by ale podle něj zřejmě nebylo dlouhodobé. „Spíš bych to viděl opravdu intenzivně shánět a v zimě přivést krajního beka, oživit to.“