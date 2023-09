Slovácko odčinilo debakl na Spartě. Svědík ale cítí: Výkony musíme zlepšit

„Trošku jsme se rehabilitovali,“ těšila Svědíka okamžitá reakce na týden starý výplach.

„Vůbec se nám to na Spartě nepovedlo. Spadli jsme z hrušky. Chtěli jsme našim fanouškům ukázat, že to byl výstřel do tmy,“ prohodil Daniel Holzer, který načal předposlední tým soutěže už po 150 vteřinách.

Odražený míč napálil z jedné do sítě. K první ligové trefě od 28. ledna přidal nezištnou asistenci na gól Valenty, který uzavřel výsledek duelu už v 18. minutě.

„Mrzí mě, že jsme nenavýšili skóre, i když jsme měli další příležitosti. Mužstvo to pak sráží. Museli jsme být neustále ostražití, což nám bere zbytečně i síly,“ vadilo Svědíkovi.

Dvougólové vedení bylo dvakrát v ohrožení. Poprvé Slovácku zatrnulo, když vracející se Kadlec na poslední chvíli odvrátil balon z brankové čáry a až VAR definitivně potvrdil, že ji nepřešel.

„Byla by to nepříjemnost, kdyby Karviná snížila. Káca už to takhle zachránil poněkolikáté. Zachoval se důsledně, situaci dohrál úplně do konce. Pro vývoj utkání to byl hodně důležitý moment,“ ocenil Svědík obětavost kapitána.

Podruhé intervenoval videorozhodčí Zelinka ve prospěch domácích, když před gólovou střelou střídajícího Ezeha odhalil jeho faul.

„Chyběla nám třetí branka, takže jsme museli jsme bránit až do konce, naštěstí jsme to zvládli s nulou,“ oddechl si Valenta.

Slovácku pomohl comeback tria opor Hofmann, Havlík, Petržela, kteří na Spartě ze zdravotních důvodů absentovali.

„Na některých bylo vidět, že jsou po nemoci, po zranění. Nešlo jim to úplně tak, jak by mělo,“ viděl Svědík. Slováckou kabinu navíc neustále obchází strašák viróz a střevní chřipky „Pořád se to vrací.“

Díky následnému klopýtnutí Olomouce se Slovácko dotáhlo čtvrtému místu na rozdíl jediného bodu.

„Vítězství je důležité. Chtěli jsme odčinit porážku. Neinkasovali jsme. Pořád je tam ale varovný prst. Náš výkon musíme zlepšit. Jiná mužstva by nás trestala,“ připomněl Svědík, že se jeho tým střetl s jedním ze dvou odpadlíků soutěže, který vedla v Hradišti provizorní trenérská dvojice Lubomírů – Luhový, Vlk.

Příště jede Slovácko do Jablonce, který prvních osm kol nevyhrál. Ještě předtím se ve středu doma utká s druholigovou Duklou Praha o postup do osmifinále Mol Cupu.

„Máme pár starších hráčů a víme, že tři zápasy v týdnu už nedají v takové intenzitě, jako potřebujeme. Sestavu musíme přizpůsobit,“ naznačil Svědík.