Chelsea, Sparta, Chelsea. Co to se slávisty může v derby udělat?

Třetí den po úvodním čtvrtfinále Evropské ligy jde Slavia proti Spartě. A čtvrtý den po derby už zase vyrukuje do odvety proti Chelsea v Londýně.

„Sil máme pořád dost. Těšíme se na derby stejně jako na Chelsea. Hrajeme doma, únava jde stranou, žádnou necítíme,“ prohlásil levý obránce Jan Bořil.

Slavia ve čtvrtek odehrála náročně a velmi solidně duel proti Chelsea (0:1). Bude pro ni obtížné podobný výkon zopakovat i proti největšímu rivalovi.

Nejenže se musí vypořádat s fyzickou únavou. Pro slávisty možná bude složitější připravit se na derby v hlavě. Nastoupit se stejným zaujetím, zápalem, soustředěním.

Slavia - Sparta 291. derby Neděle 18.00 Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Caletka Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Masopust, Souček, Hušbauer, Stoch, Zmrhal - Škoda.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Frýdek, Kanga, Karlsson - Tetteh.

„Záleží, jak některé hráče dáme dohromady. Bořil utahal a zlikvidoval Pedra, pak měl na starosti Williana. Krajní hráči budou unavení. Není ideální se ve čtvrtek vyždímat do mrtva a v neděli hrát,“ přemítal slávistický kouč Trpišovský. „Bude to jiné utkání, přepínat hlavu vůbec nemusíme, jen dostat hráče do ideálního stavu.“

Během jara Slavia často sestavu na pohárová utkání a na ligu mění. Někdy se složení mužstva liší až na šesti místech. Je jisté, že změny se dotknou i základní jedenáctky na derby.

Kúdela, Škoda, Hušbauer, Souček. U nich se dá předpokládat, že když nezasáhli do utkání proti Chelsea, tak půjdou na Spartu.

„Kdybychom hráče nerotovali, třeba bychom hráli líp,“ prohodil Trpišovský s úsměvem.

„Ale není možné opakovat takové výkony tak rychle po sobě. Dopadlo by to jako proti Chelsea v 70. minutě, kdy už jsme neměli sílu. Hráči musí dát stranou ega. Každý chce hrát s Chelsea, každý chce hrát derby, ale musí přijmout to, co je nejlepší pro tým.“

Mazáci Hušbauer či Škoda nevyhlíželi uraženě, otráveně, že na velké zápasy v Evropě se spíš jen dívají a nastupují do tuctových duelů ve Fortuna lize.

„Zatím to funguje a to je zásluha hráčů, protože zájem Slavie staví nad svůj osobní. Chelsea taky hráče točila, kdyby neměla takový program, tak to neudělá. Zápasy jsou těžké fyzicky i psychicky, vždycky je lepší odpočatý hráč než unavený, i když o pár procent kvalitnější. Máme kabinu plnou hladových fotbalistů, je jednodušší je střídat, ale není snadné o tom rozhodnout,“ zdůraznil Trpišovský.

Trpišovský o Spartě „Proti podzimu se zlepšili, dostávají míň branek. Otočili spoustu zápasů, kdy prohrávali. Nesmírně silný tým. Kdo viděl její zápas s Plzní, tak ví, jak Sparta dokáže být nepříjemná. Vidím u ní zlepšení ve výsledcích i v herních činnostech. Ale derby je o tom, jak se v den D nachystáte.“

Slavia současnou situaci, kdy i delší dobu na jaře musí zvládat dvě utkání v týdnu, léta nepamatuje. Sparta stejnou zátěž prožila před třemi lety, kdy hrála rovněž čtvrtfinále Evropské ligy a postupovala v domácí pohárové soutěži. K tomu v lize naháněla Plzeň v boji o titul.

Jenže kvůli velké fyzické i psychické únavě, kterou s sebou nesly zdravotní potíže několika hráčů, neměla titul a v domácím poháru vypadla v semifinále. Odvetu s Jabloncem dokonce museli hrát dorostenci.

„Únava možná roli sehraje. Vím, jaké to je, a rozhodně to není nic jednoduchého. Těžko odhadovat jejich sestavu,“ podotkl sparťanský záložník Michal Sáček. „Abyste po takovém zápase byli zase stoprocentně připravení, potřebujete tři čtyři dny.“

Sparta se tenkrát na jaře 2016 mezi dvěma čtvrtfinálovými zápasy s Villarrealem trápila v lize proti Příbrami. Prohrávala, poprvé na bránu vystřelila až po hodině hry a bylo z toho vyrovnání. Skóre otočil Lafata až čtyři minuty před koncem.

Tenkrát sparťané neměli takové možnosti, jako má nyní Slavia. Nemohli vyměnit hráče v sestavě, protože měli spoustu zraněných, neměli tak nabitý kádr jako současná Slavia. Roli sehrál i soupeř, na kterého se složitě motivovali. To dnešní Slavii do derby nehrozí.

„Hrají hodně zápasů pořád, takže jsou na to zvyklí. Že hrají derby hned po Chelsea, roli hrát nebude,“ poznamenal sparťanský obránce Costa Nhamoinesu.

Tenkrát se vzájemný duel pražských S hrál o pár týdnů dřív, Sparta k němu nastoupila jen tři dny po osmifinálové odvetě Evropské ligy, po grandiózním vítězství na Laziu Řím (3:0). A zvládla i Slavii, porazila ji 3:1.

I z toho lze usuzovat, že Slavia bude na Spartu připravená maximálně. Bez ohledu na to, že má v nohách souboj s Chelsea a před sebou cestu do Anglie.

„Pokud budeme hrát jako proti Chelsea, tak se toho vůbec nebojím. Bude to vyhrocené, kdo by takové zápasy nechtěl hrát?“ uzavřel Bořil.