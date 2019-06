Totální sezona. Slavia v létě uvede seriál o zákulisí skvělého ročníku

Zvětšit fotografii ŠAMPUS, POHÁR, EUFORIE. Fotbalisté Slavie si užívají triumf v domácí lize. | foto: Michal Růžička, MAFRA



Říkáte si, jak to asi vypadalo v kabině Slavie během poločasové přestávky nezapomenutelné odvety osmifinále Evropské ligy se Sevillou? Během léta budete mít možnost to (a nejen to) na vlastní oči zjistit. Slavia vytvořila osmidílnou sérii „Totální sezona“, kterou bude vysílat na svém YouTube kanále od 1. července.

„Celá myšlenka na vznik dokumentu přišla na zimním soustředění ve Španělsku. Tehdy jsem si uvědomil, že jsme s týmem prakticky neustále a byla by škoda toho nevyužít. Navíc sezona byla velmi dobře rozehraná a slibovala zlatý zápis do klubové historie,“ uvedl pro klubový web Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie a jeden z autorů seriálu. Úvodní díl tudíž divákům přinese spíš jen ohlédnutí za podzimní částí ročníku, zatímco jarní fázi už slávisté zaznamenali mnohem detailněji. Lákají na exkluzivní záběry z příprav, z cest (nejen) na zápasy Evropské ligy, natáčeli volnočasové aktivity fotbalistů... „Byli jsme v kabině s kamerou třeba těsně před začátkem, ale i poločase nebo po skončení dnes už legendární odvety se Sevillou,“ řekl Býček. Slavia v uplynulém ročníku oslavila double, čili vítězství v lize i domácím poháru. Ve vyřazovací fázi Evropské ligy svedla úžasné bitvy s Genkem (0:0 a 1:4), se Sevillou (2:2 a 4:3) i ve čtvrtfinále s Chelsea (0:1 a 4:3).

Seriál Totální sezona poběží na Slavia TV od 1. července, poslední díl bude odvysílaný těsně před vstupem do kvalifikace o Ligu mistrů. Klub také chystá předpremiéry jednotlivých epizod ve Slavia Museum.