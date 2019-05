Slávistická cesta z pekla do ráje za pět let. A teď Liga mistrů?

Dalších 29 fotografií v galerii MISTŘI! Fotbalisté Slavie přijeli v neděli večer vlakem na pražské Hlavní nádraží z Ostravy, kde ve čtvrtém kole nadstavby díky bezbrankové remíze s Baníkem získali potřebný bod k zisku ligového titulu. Na snímku (zleva) Ibrahim Traoré, asistent trenéra Pavel Řehák a Michael Ngadeu. | foto: ČTK

dnes 15:59

Tak veselý vagon z Ostravy ještě nikdy nevyrážel. Euforie v něm byla obrovská. A taky veliká úleva. Slavia to dokázala. Znovu po roční odmlce ovládla fotbalovou ligu a do Prahy vezla novinku po železnici speciálním vozem, který si pronajala. Musela tušit, že to klapne.

