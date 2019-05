Kdo zařídil titul. Pět hlavních hvězd mistrovské sezony Slavie

1. Nenápadná jistota. Patnáct nul pomohlo

Klidná síla v brance. Na první pohled se zdá, že měl za nejlepší obranou v lize často pohodu – ze stabilních gólmanských jedniček si nikdo nepřipsal méně zásahů. Ale málokdo také dokázal týmu tolik pomáhat s rozehrávkou. Než aby bez rozmýšlení práskl balon na tribunu, vždycky se snaží hledat smysluplné řešení, z čehož Slavia často těží při rychlém zakládání útoků. Ondřej Kolář působí nenápadně, nestrhává na sebe pozornost efektními zákroky, ale chytře čte hru, včas vybíhá a tým v něm má jistotu. Nasbíral patnáct nul, 440 minut držel sérii bez inkasování a klidně je možné, že se v létě bude stěhovat do zahraničí.

2. Nezdolný Robocop: Slavia místo Sparty

To byl kauf! V létě se pravý bek z Liberce už skoro stěhoval do Sparty, Slavia ve vyjednávání otálela. Ale když se do hry vložila, Vladimír Coufal neváhal. Rád se znovu sešel s koučem Trpišovským, který z libereckého angažmá dobře věděl, co v něm získává. Nezdolného bojovníka, který neuhne ze souboje, hraje v transu, nevnímá bolest. „Náš Robocop,“ vymyslel mu trefnou přezdívku asistent Zdeněk Houštecký. Kromě bojovnosti jej zdobí řada dalších předností: rychlost, přesný centr i touha útočit. Za sezonu stihl tři góly v lize plus jeden důležitý v Evropské lize. I Coufala mají na radaru zahraniční kluby, proto Slavia řeší příchod jabloneckého Holeše.

3. Z kolohnáta je srdce týmu. Jak dlouho ještě?

Kdo by si před lety tipnul, že tenhle kolohnát s dobráckým úsměvem bude nejlépe hodnoceným hráčem ligy? Málokdo, dokonce ani současní slávističtí trenéři. Když se Trpišovský a spol. s Tomášem Součkem poprvé potkali na Žižkově, kde hostoval, po prvním tréninku jen lomili rukama. „Dodneška si ze mě dělají srandu,“ usmívá se hubený záložník. Udělal obrovský skok, pílí se vypracoval na srdce týmu a v sezoně překročil hranici padesáti zápasů. Naučil se vzít na sebe odpovědnost, kope penalty, diriguje spoluhráče a říká si o přestup ven. Slavia mu ho nejdřív slíbila, teď chce tahouna udržet, ale s bilancí dvanácti gólů a šesti asistencí to bude těžká věc.

4. Nejlepší stoper ligy? Skála jménem Míša

V poměru cena–výkon jasně nejlepší slávistický nákup posledních let. - Michael Ngadeu-Ngadjui z Rumunska přicházel jako pan Nikdo, fanoušci se divili, proč za něj Slavia dala přes deset milionů korun. Od té doby jeho cena narostla na desetinásobek, protože z kamerunského čahouna se vyklubal nejlepší stoper ligy. Nedělá chyby, v obraně je jako skála, o kterou se tříští útoky i těch nejnebezpečnějších soupeřů. Protože zářil i v Evropě, všiml si ho v zimě Fulham, ale vyjednávání nakonec krachlo. Že by to na Míšovi, jak mu spoluhráči říkají, zanechalo stopy? Ani náhodou! V osmadvaceti má ještě šanci udělat krok výš, v případě odpovídající nabídky ho asi Slavia pustí.

5. Zvláštní úkaz: lídr statistik na lavičce

Vybrat poslední jméno bylo nejtěžší. Tvůrce Hušbauer? Běžec Masopust? Kapitán Škoda? Nebo objev Král? Přednost dostává slovenský záložník Miroslav Stoch, který v závěru sezony ze sestavy vypadl, ale předtím válel jako nikdy. Nastřílel dvanáct gólů, dalších jedenáct připravil a v ligovém bodování je lepší jen rozjetý boleslavský střelec Komličenko. Tak proč malý šikula v důležitých chvílích často na hřišti chyběl? I když se v bránění zlepšil, pořád má směrem dozadu rezervy, které k týmovému pojetí Slavie nesedí. Není nepostradatelný, ale jeho podíl na úspěchu je obrovský: v lize byl hned devětkrát zvolen hráčem utkání.