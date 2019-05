Dokonalá sezona, radovali se slávisté. Double mají po 77 letech

Občas okřikl pomezního, nebo čtvrtého rozhodčího. Gestikuloval, udílel pokyny. Tolik chtěl double, které slávisté získali naposledy před 77 lety.

A po vítězství 2:0 ve finále českého poháru nad Ostravou se dočkal. Radostně vběhl na hřiště. Sezona snů završena.

Po titulu přidal i druhou domácí trofej. Zvedl ji nad hlavu, zlaté konfety létaly kolem a krásnou kulisu poněkud narušovali jen policejní těžkooděnci se psy, kteří na trávníku preventivně dohlíželi na oba početné tábory fanoušků.

Trpišovský prohodil pár slov do televize, ale na tiskovou konferenci tradičně v poháru nedorazil a poslal za sebe kolegu.

„Omlouvám se za svoji přítomnost, protože Jindřich Trpišovský je asi zajímavější a zasloužil by si tady být stejně jako celý tým,“ pověděl asistent Jaroslav Köstl úvodem.

Stejně jako všichni slávisté si oblékl červené triko se zlatým nápisem DOUBLE. Zlaté bylo v názvu klubu i písmeno V. Pětkrát slávisté vyhráli český pohár.

O čem Köstl hovořil?

O zisku dvou trofejích v sezoně. „Strašně jsme to chtěli. Slavia double dlouho neměla. Byla velká motivace, aby v neděli byly v Edenu dva poháry, až budeme nastupovat do derby. Kluci odvedli celou sezonu velkou práci, ale je to zásluha také předchozích trenérů Jaroslava Šilhavého i Dušana Uhrina, který přivedl několik důležitých hráčů.“

O finálové atmosféře. „Byla fantastická. Jsme rádi, že jsme hráli s Baníkem. Jen to naši fanoušci měli dál a nebýt pana Tvrdíka, který vypravil vlaky, neměli by se večer jak dostat domů. Podle mě byli policisté na hřišti po zápase zbytečné. Fotbal by měl být pro fanoušky.“

O pohádkové sezoně. „Ještě jsme mohli vyhrát Evropskou ligu… Začátek nebyl jednoduchý v tom, že jsme vypadli z Ligy mistrů. Jinak se dá sezona nazvat dokonalou. Úspěch má spoustu faktorů. Až na Kubu Hromadu a Standu Tecla se nám vyhýbala zranění, což je v našem fyzickém fotbalu velmi důležité. V Evropě jsme si potvrdili, že je to jediná cesta. Věděli jsme, že to na začátku bude chvíli skřípat, protože noví hráči se rozkoukávali a my trenéři taky. Navíc jsme nastupovali po velmi úspěšném trenérovi Šilhavém. Ale věřili jsme naší cestě, tréninku. Hodně si zakládáme na mezilidských vztazích. A splnili jsme slib, který jsme dali panu Tvrdíkovi. Někteří hráli poslední zápasy pod injekcemi, jeli na hraně. Ale všichni šli za společným cílem - už na začátku jsme si v kabině řekli, že chceme double.“

O mistrovské oslavě. „Nemuseli jsme hráče krotit, pochopili, o co ještě hrajeme. Už teď v kabině probíhaly řeči směrem k neděli. Kluci chtějí vyhrát i na tréninku, když se hraje o čokoládu. Máme vítězné typy. Kostra určitě zůstane stejná. Dnešním zápasem se kluci zařadili mezi legendy Slavie.“