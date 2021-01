Slavia je blízko zahraniční posile, přijít má Bah ze SönderjyskE

Když v říjnu odešel Vladimír Coufal za 162 milionů korun do anglického West Hamu, Slavia chtěla právě dánského mladíka.

Přestupy ve fotbalové lize jak se v zimě 2021 mění jednotlivé kádry

„Upozornili nás na něj skauti, pak jsme se na něj jezdili dívat. Dopoledne jsme s ním seděli a vypadalo to nadějně, má velký zájem. Teď jde už jen o to, aby nám ho prodali. Čeká nás hodně zápasů, tak snad to vyjde,“ líčil kouč Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro O2 TV Sport po říjnové výhře 1:0 nad Baníkem Ostrava.



Přestup nakonec ztroskotal na finančních požadavcích obou klubů. Podle instagramového účtu slaviabackstage, který má blízko ke klubu, chtěli Dánové téměř 1,5 milionu euro. V Edenu s tím nepochodili.



Na pravém kraji slávistické obrany se tak během podzimu usídlil původně záložník Lukáš Masopust. Nyní je podle zákulisních informací přestup Baha do Slavie na spadnutí. Chybí již jen zdravotní prohlídka a podpis smlouvy.

Dánský obránce či záložník s útočnými choutky a tvrdou střelou působí v SönderjyskE od léta 2018. V aktuální sezoně odehrál za pátý tým ligové tabulky třináct zápasů a nastřílel v nich čtyři góly, trefil se i v dresu dánské fotbalové reprezentace. Další branku by mohl přidat už v dresu Slavie.

Zimní příprava 2021 Jak se jednotlivé týmy chystají na jarní část sezony

Sešívané čeká po krátké zimní pauze první ligový zápas 16. ledna proti Sigmě Olomouc, v únoru (18. a 25.) si to rozdají o osmifinále Evropské ligy s anglickým Leicesterem.



Slavia dosud pustila na hostování do Liberce stopera Ondřeje Karafiáta, místo něj do Edenu míří Taras Kačaraba. Do Mladé Boleslavi vrátila brankáře Jana Stejskala a vzala si zpět devatenáctiletého gólmana Jakuba Markoviče, který má namířeno do Pardubic. Odtud by do Slavie mohl přijít dvaatřicetiletý gólman Marek Boháč, jehož zná kouč Trpišovský i ze společného angažmá ve Viktorii Žižkov.