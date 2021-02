Trpišovský: Samá pozitiva. Kuchta má na nároďák, ale nesmí sejít z cesty

Kuchta se devátým (!) zásahem v šestém zápase „jarní“ části připojil k Lukáši Julišovi a Abdallahu Simovi na čele tabulky ligových kanonýrů.

A Trpišovskému dělá velkou radost. Mohl by snad vášnivý chovatel slepic bitvu o střeleckou korunu vyhrát?



Slavia - Pardubice 3:0 před Leicesterem hladká výhra, Kuchta dal dva góly

„Nerad bych předvídal, v dnešní době to je kvůli covidu těžké. Ve hře o krále střelců je, ale za tři neděle může být vše jinak... Kuchtič umí být ve správný čas na správném místě, dává góly. Víc než toho si od něj ale cením jeho výkonu, aktivity, pracovitosti. Jsem rád, že se mu daří,“ prohlásil slávistický kouč.



Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý se nechal slyšet, že Kuchtu sleduje. Má podle vás formu na národní tým?

Zaslechl jsem to a jsem rád za Kuchtiče i nás všechny. Vnímal jsem, že se lidi v létě hodně divili, proč ho děláme. Jsem rád, že nám pomáhá, zapadl asi rychleji, než jsme čekali. On je hráč pro velký fotbal, pro Evropu, pokud má dobře nastavenou hlavu. Pavel Hoftych v Liberci ho srovnal a my to převzali. Podával velice dobré výkony v Evropské lize a říkali jsme mu, že pokud má nastavenou hlavu jako teď, je hráčem pro nároďák. Je důležité, aby se na této cestě udržel, aby na nějaké křižovatce neodbočil.

Třetí branku dal Pardubicím záložník Nicolae Stanciu. Jak se vám pozdával jeho výkon?

Hraje skvěle, sedí mu momentální složení mužstva. Pozornost, která se dřív často soustředila hlavně na něj, musejí soupeři rozprostřít mezi víc nebezpečných hráčů: Olayinku, Kuchtu, Simu. To Nicovi vyhovuje, Je v pohodě, v dobré kondici a jsem rád, že se mu povedlo skórovat zpoza vápna. Pro něj je to bonus, ale jak ho znám, je spokojenější s tím, že hrajeme dobře.

A co Lukáš Provod, další záložník v báječné formě?

Je to konstantní výkonnostní vzestup od jeho příchodu. Svědčí mu pozice ve středu pole, má tam větší volnost a víc kontaktů s balonem. Na míči je silný. Rozumí si se Stanicem a Holešem, jenž mu kryje záda. Provod je zdravý, v laufu, v pohodě, navíc dostatečně produktivní.

Jak spokojený jste byl s tím, co jste proti Pardubicím viděl?

Samá pozitiva. Děkuju za posunutí výkopu, vstřícný krok, který pomohl, posledních dvacet minut začalo hřiště přimrzat. Posun je první pozitivum. Druhým je náš vstup, tlak hned od úvodu. Boháč nám dvě šance chytil, ale podařilo se nám dát gól, který zápas otevřel.

Další pozitiva?

Přístup a výkon Pardubic. Celkově v lize. Pokoušejí se hrát kombinačně, fotbalově, dopředu a díky tomu to byl zápas nahoru dolů s šancemi na obou stranách. A ještě musím poděkovat trávníkářům za vynikající hřiště. Jedinými negativy jsou zbytečná karta Simy a naše neproměněné šance.

Co vám ukázal navrátilec Simon Deli, jehož jste postavil do základu?

Rychle zapadl do systému, s Kúdelou a Kolářem odehráli spoustu zápasů, jsou na sebe zvyklí a navázali na to. Od doby, co odešel, se zlepšil v rozehrávce, v přihrávkách mezi řady. Je konstruktivnější, než byl. Jinak je silný v soubojích, ve vzduchu, takticky vyzrálý hráč, který umí řídit mužstvo, velká osobnost. To vše ukázal.

Levého obránce Jana Bořila jste šetřil na čtvrteční zápas s Leicesterem? Proč dostal přednost Oscar?

Bořil je v pořádku, ale Oscar si zasloužil dostat se na hřiště. Vypadá skvěle na tréninku a nejhůř snáší zimu, až je mi ho líto. Třeba Sima vidí sníh snad prvně v životě a zvládá to dobře. Zato Oscara jsme minule do Příbrami raději vůbec nebrali, to bychom o něj přišli nebo bychom ho museli vysekávat z ledu... Každopádně pro tento zápas jsme chtěli na té straně leváka a Oscar se hodil do jeho typologie. Potřebujeme mít co nejvíc hráčů rozehraných, připravených, kdyby se něco stalo.

Mimochodem, co jste říkal na obrat Leicesteru proti Liverpoolu?

Ukazuje to sílu a vyspělost Leicesteru. Budeme hrát s týmem, který patří mezi tři top týmy v Premier League, nejkvalitnější soutěži světa. Vrátil se jim Vardy, s ním jde nahoru výkonnost, mentalita, kvalita. Kdyby nebyl na hřišti, asi by to takhle neotočili.

Vraťme se ještě k přestupnímu oknu, jež se uzavřelo začátkem týdne. Proč jste nakonec neposlali znovu hostovat Júsufa, Berana či Van Burena, jak jste dříve naznačil?

Ze dvou důvodů. Zase nám do toho zasáhly zdravotní věci, vrátil se covid, někteří hráči se nám zranili. Druhým důvodem bylo, že jsme jim řekli nástřel jejich současné pozice, vývoje do budoucna. Diskutovali jsme s nimi a oni projevili zájem zůstat součástí Slavie a poprat se zde o místo.