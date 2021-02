Pozor na Simu a Olayinku. Rychlá a dynamická křídla, varuje kouč Leicesteru

13:04

Jako trenér se ještě přes první kolo vyřazovací fáze Evropské ligy nedostal. Dokáže to Brendan Rodgers, kouč Leicesteru, proti fotbalistům Slavie? „O minulost se nestarám, to by nám nepomohlo. Zajímá mě současnost a náročný duel, který je před námi. Chceme postoupit,“ prohlásil před čtvrtečním utkáním.