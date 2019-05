Opavská satisfakce. Nevěřili nám, ale my se zachránili, jásal Schaffartzik

K rozhodujícímu vítězství 2:1 nad Opavou přispěl brankou, svou první ligovou v kariéře.

„Splnil se mi další sen. A gól věnuji svému dědovi, který na tom není nějak extra dobře. Je to můj velký fanoušek stejně jako celá rodina.“

Ten váš gól hlavou po přímém kopu Zavadila jste hodně slavil. Byly to velké emoce?

Byl to pro mě neskutečně emoční moment. Moc. Nejkrásnější okamžik v kariéře. Bylo tam sluníčko. Moc jsem neviděl, šel jsem hlavně trefit balon a branku.

Vedli jste, jenže hosté ve druhém poločase vyrovnali. Bylo pro vás těžké dostat se znovu do hry?

V každém zápase, když dostanete gól na jedna jedna, a chybí asi třicet minut do konce, to je těžké, ale hráli jsme opravdu o bytí a nebytí v lize. Vždycky je to náročnější na psychiku, ale s podporou našich fanoušků, kteří nás pořád tlačili kupředu, jsem věřil, že uspějeme.

Co rozhodlo?

Měli jsme docela dost standardek a byli jsme v nich lepší než Příbram. Měli jsme větší chuť, větší drajv po vítězství, takže jsem věřil, že to tam doklepneme. Měli jsme závary před jejich brankou už i v prvním poločase, kdy jsem se i já netrefil.

To jste byl sám před odkrytou brankou. Co se stalo?

Střílel jsem skoro do prázdné branky, ale balon se mi zasekl pod nohou. Ale věřil jsem, že tam znovu nějaká trma vrma bude a byla tam.

Už jste zmínil standardní situace. Je to vaše silná stránka. I Příbrami jste z nich dali oba góly, takže vás zachránily v lize?

Máme je silné, protože máme na ně výborné zahrávače – Zavoš (Zavadil) i před tím Zapka (Zapalač) a dneska je výborně kopal i Jursič (Jursa). Když nacvičíme, kam balon půjde, tak on tam skutečně jde, a to je základ.

Utkání bylo hodně nervózní. Plno hádek bylo během zápasu i po něm. Jak jste to vnímal?

Je to tak, ale opravdu šlo o všechno. Navíc s Příbramí jsme v minulé sezoně bojovali o postup, odehráli jsme proti sobě už dost vypjatých zápasů. Víme, co od nich čekat. Nachystali jsme se na ně výborně.

Jsou vaše emoce takové, jako když jste loni postupovali mezi elitu?

Možná ještě větší. Zůstáváme v lize po tom, co nám skoro nikdo nevěřil...

A vyhnuli jste se baráži, že?

Přesně tak. Tím to je umocněné.

Pořád ale kolují různé dohady ohledně budoucnosti klubu, který řeší ekonomické problémy.

Věřím v lepší zítřky. Jsem pozitivní člověk, i když na to moc nevypadám, ale jsem (směje se).