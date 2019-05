Primátor o fotbalové lize v Opavě: Město nemůže stále navyšovat peníze

Během jarní části první ligy zástupci města, které je většinovým vlastníkem, museli klubu pomoci mimořádnou dotací 24 milionů korun. Co bude dál? Může se stát, že se klub do příštího ročníku první ligy nepřihlásí, byť už má potřebnou licenci?

„Nepředpokládám, že by se něco takového stalo,“ řekl Tomáš Navrátil. „Připravujeme podklady pro zastupitele, aby jako dosud většinově podpořili pokračování klubu v první lize.“

Jaká je tedy budoucnost klubu?

Hlavním úkolem vedení je zabezpečit jeho perspektivu. Co nejdříve musíme schválit funkční organizační struktury, stabilizovat vztahy v klubu, zajistit systémovou marketingovou práci a vypracovat dlouhodobou koncepci. Naším záměrem je vytvořit silný a prosperující sportovní klub, který bude vychovávat další generace úspěšných fotbalistů.

Je nadále cílem města prodat většinový podíl ve Slezském FC?

Ano. Snažíme se najít ekonomicky silného partnera, který dlouhodobě zajistí fungování klubu. Může to být reklamní partner, ale také partner, který vstoupí do vlastnické struktury nebo koupí celý klub. Představenstvo SFC si uvědomuje, že město Opava jako většinový vlastník nemůže neustále navyšovat peníze vkládané do klubu z městského rozpočtu.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil

Spor s firmou OpavaNet ohledně dluhu 18 milionů korun dáváte k soudu. Takže domluva možná nebyla?

Předseda představenstva společnosti OpavaNet Marek Hájek (bývalý předseda představenstva SFC Opava - pozn. red.) několikrát osobně, e-mailem, esemeskami i telefonicky deklaroval, že dlužnou částku zaplatí. Doposud to neudělal přes veškerou snahu města i klubu. Osobně jsem několik měsíců hledal s firmou OpavaNet řešení, jak dluh zaplatit. Pan Hájek navrhl a podpisem potvrdil smlouvu o úschově, že složí 18,1 milionu korun na dohodnutý bankovní účet města a po zaplacení budeme hledat cesty, jak celou věc smírně a bez právníků uzavřít, například formou splátkového kalendáře. Marně jsme čekali na slíbené složení peněz, které tam podle dohody měly být do 3. května tohoto roku.

Začátkem tohoto roku se změnilo vedení klubu. Členem dozorčí rady je i bývalý rozhodčí Andreas Drastík, vůči němuž mají fanoušci výhrady. Co na to říkáte?

Jedná se o negativní kampaň a záměrné poškozování jak dozorčí rady, tak představenstva společnosti. Pan Drastík má na některé věci odlišné názory, na což má právo, ale v žádném případě nedělá žádné kroky, aby klub poškodil. Bohužel se nejen na sociálních sítích, ale i v některých médiích objevují účelově zaměřené nepravdy, které nemají nic společného s realitou a jsou psány s cílem poškodit současné vedení města a klubu a snaží se do SFC vnášet politiku a navodit nepříjemnou atmosféru.

Opavská radost v utkání s Příbramí, které rozhodlo o jejich záchraně.

Kolik peněz může město klubu dát na první ligu pro příští sezonu?

Na základě pravidel veřejné podpory může jít z města na profesionální soutěž nejvýše dvě stě tisíc eur (zhruba 5,2 milionu korun - pozn. red.). Finanční plán budeme předkládat na červnovém zastupitelstvu a budeme o něm hlasovat. Placení klubu z rozpočtu města zastupitelé napříč politickým spektrem dlouhodobě podporují. K tomu dotujeme provoz sportovišť, která fotbalisté využívají, ročně přibližně patnácti miliony korun.

Podaří se stávající tým posílit, aby se stabilizoval v první lize?

To bude úkol sportovního manažera. Už probíhají jednání s možnými posilami. Pokud jde o dlouhodobou koncepci klubu, chceme začínat u nejmenších dětí a budovat vlastní mládežnickou akademii.