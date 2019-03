Jasně, že jsem to takhle chtěl, smál se Procházka po vítězném gólu

V této sezoně nastřílel už sedm branek, ve Fortuna:lize se trefil pětkrát. Víc přesných zápasů má na kontě z plzeňských fotbalistů jen zraněný kanonýr Krmenčík a Francouz Beauguel, ale ten dal většinu branek ještě za Zlín.

A to ještě Procházkovi nepočítají střelu, kterou si srazil na podzim do vlastní sítě sparťan Radakovič.

Naposledy zajistil 29letý záložník svojí přesnou ranou zpoza šestnáctky v sobotu vítězství 1:0 nad Jabloncem, které přineslo tři cenné body.

„Jasně, že jsem to přesně takhle chtěl,“ culil se pak Roman Procházka v televizním rozhovoru, když přebíral cenu pro hráče zápasu.

Na výhru s Jabloncem jste se ale hodně nadřeli. Souhlasíte?

Asi to nebyl nějaký oku lahodící zápas, ale dneska byly důležité tři body. Druhý poločas jsme to ukopali a ubránili, takže jsme spokojení.

Mysleli jste před zápasem i na podzimní debakl 0:3 v Jablonci?

Trošku jsme se o tom s klukama bavili. Poučili jsme se, věděli jsme, že takový zápas nemůžeme zopakovat. I proto jsme rádi, že jsme to dneska zvládli vítězně.

Jak byste popsal vaši gólovou střelu? Byl jste rozhodnutý, že to provedete přesně takhle?

Byl jsem rozhodnutý, že to budu hrát na dva dotyky, takže jsem si to chtěl nejdřív přebrat. Bylo to dost daleko, takže jsem chtěl vystřelit co největší silou. Rozhodující asi bylo, že míč před gólmanem skočil.

Stává se z vás střelec, roste s přesnými zásahy i sebevědomí?

Pro každého hráče je povzbuzující, když dá gól. Ale já už to mnohokrát říkal a zopakuju to znovu: pro mě to není rozhodující, důležité jsou úspěchy týmu. Je to asi takový bonus, ale v podstatě je mi jedno, kdo dá gól. Vždycky pro mě bylo důležité vítězství, tři body a mužstvo.

Jak tedy hodnotíte svoji střeleckou potenci?

Některé góly byly i ze standardky, některé z penalty, takže bych je nepřeceňoval. Ale myslím, že při všech brankách, které jsem dal, jsme získali nějaké body. Jsem rád, že takhle pomáhám mužstvu.

V příštím kole vás čeká jeden ze šlágrů ligy, hrajete na Spartě...

Je dobře, že máme čas se na ten zápas kvalitně připravit. Budeme mít týdenní klasický program. Bude prostor něco nacvičit a natrénovat, což jsme před minulými zápasy neměli. Je to pozitivní, ale hlavně ten odpočinek bude důležitý.