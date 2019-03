Fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem, chválil Pačinda po domácí premiéře

Trest si odpykal a poté, co minule v Opavě (2:1) naskočil na tři minuty, si v sobotu proti Jablonci (1:0) odbyl plnohodnotnější premiéru. Navíc před domácím publikem, téměř zaplněná Doosan Arena ho uvítala potleskem, když po hodině hry střídal Joela Kayambu.

„Za ten nástup jsem rád. Užil jsem si to, atmosféra tady je skvělá. To jsem poznal, už když jsem se chodil na zápasy jen dívat. Fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem, je to super,“ pochvaloval si Pačinda v rozhovoru pro klubový web.

Do statistik zápasu se nijak výrazněji nezapsal, ale po utkání se mohl se spoluhráči radovat z cenného vítězství 1:0 nad Jabloncem.

„Byl to hodně náročný zápas. Jablonec hrál nepříjemně, dohrával každý souboj. Byl agresivní, ale my jsme trpělivě vyčkávali na šanci a získali jsme tři body. To je samozřejmě pozitivní,“ těšilo slovenského záložníka, který už je na svém třetím zahraničním angažmá.

V mládežnických kategoriích působil v rakouském Hornu, odkud se vrátil do Košic, potom byl rok ve francouzském Tours ve druhé lize a od roku 2015 byl hráčem Dunajské Stredy, kde v 93 zápasech nastřílel 32 gólů a třikrát za sebou byl nejlepším střelcem týmu.

V Plzni si musel na svoji premiéru, i kvůli disciplinárnímu trestu, počkat. „Bylo to náročné, dlouho jsem nehrál soutěžní zápas, ale musel jsem se s tím vyrovnat. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli a získali důležité tři body,“ neohlížel se Pačinda na osobní statistiky.

„Já makám každý trénink naplno a čekám na svoji šanci. Dneska přišla na třicet minut, snad to bude jednou i víc,“ dodal rodák z Košic, s nimiž získal v roce 2014 titul.

Příští šance může přijít v sobotu na Spartě, hraje se od 17.30 hodin.