Na nový systém hry si stále zvykáme, uznává ostravský záložník Hrubý

V přípravě jste zatím vyhráli jen jednou. Co potřebujete hlavně zlepšit?

Stále si zvykáme na nový systém hry. To chvíli potrvá, ale už víme, co po nás trenér chce, a snažíme se to plnit. Potřebujeme se však vyvarovat zbytečných chyb v rozehrávce. Až si to sedne, bude to super.

Bude se nynější hra Baníku hodně lišit od té předešlé?

Hrajeme v jiném rozestavení. Snažíme se vše rozehrávat, držet balon. Nepanikařit při držení balonu, zbytečně ho neztrácet a počkat si na chyby soupeře.

Klade trenér Luboš Kozel velký důraz na to, abyste co nejvíce hráli po zemi?

Je to vidět i na tréninku, že se všichni snaží nezbavovat se jednoduše balonu, snaží se ho udržet a něco vymyslet. Ten jeho rukopis tam už vidět je.

Jak si užíváte přírodní trávu na Maltě?

Celkově to je změna, protože doma byla zima a foukal studený vítr. Navíc jsme byli pořád na umělé trávě, která není moc dobrá na klouby.

Opravdu je mezi umělou a přírodní trávou takový rozdíl? Zdá se, že ty nejmodernější povrchy jsou už dostatečně pružné.

V tréninkovém centru Vista v Ostravě je umělka opravdu hodně kvalitní. A v některých fázích hry je možná i lepší, že je rovná a míč neskáče jako v tomto období na přírodní trávě. Ale furt je to takový tvrdší povrch než normální tráva.