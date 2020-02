Jankulovski o Baníku: Jsme o rok chytřejší. A taky silnější

Baník jde do ligy s novým trenérem Lubošem Kozlem a vizí, že více prostoru budou dostávat i mladí fotbalisté. „Přišel jsme k týmu, když už měl naplánovanou přípravu. Respektovali jsme ji,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Na můj vkus jsme hráli hodně utkání v rychlém sledu za sebou, což se projevilo na výsledcích. Únava byla znát.“



Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Baník z deseti zápasů vyhrál jen dva. „Stihli jsme ale také kvalitně trénovat. Po návratu ze soustředění na Maltě byl prostor, aby únava z hráčů spadla. A vidíme to na trénincích, kdy je jejich projev úplně jiný, než byl. Věříme, že jsme dobře připraveni a že se to projeví během celého jara.“



Takže v jaké formě mužstvo je? „To ukážou mistrovské zápasy,“ odpověděl Kozel.

Marek Jankulovski, sportovní ředitel Baníku, nechtěl mluvit o cílech. „Přišel nový trenér, takže bude potřeba trpělivost a čas, aby se projevily jeho práce a vliv na tým,“ řekl. „Nezakrýváme, že máme zkušený kvalitní tým doplněný hráči, kteří ve svých týmech byli oporami.“

Těmi jsou záložník či útočník Roman Potočný z Liberce a stoper Jaroslav Svozil z Opavy.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

„Oba mají to, co potřebujeme. Roman zvýšil naši údernou sílu, má vítěznou mentalitu, umí střílet góly. Svozil je trochu jiný typ stopera než ti, co tu byli. Věříme, že to ukáže. Ale brali jsme je, aby byli jedním z článků mužstva. Nechceme, aby na nich naše hra stála, to by je mohlo svazovat,“ řekl Kozel.



Z hostování ve Slovácku se vrátil útočník Ondřej Šašinka. „Znám ho jako poctivého, pracovitého, pohyblivého a náběhového útočníka, který v našem kádru po odchodu Diopa není,“ uvedl kouč. „Věříme, že nám pomůže, a když dá nějaké góly, budeme rádi. Do útoku ale máme i Tomáše Smolu a snad brzy bude zdravý i Milan Baroš. A na hrotu může hrát i Roman Potočný.“

Nadcházejících deset kol základní části rozhodne o tom, zda bude Baník hrát nadstavbu v horní šestce, anebo o sedmé až desáté místo.



„Víme, o co jde,“ podotkl Marek Jankulovski. „Budeme se snažit, abychom byli v horní šestce. To, že nám minulý rok nevyšel útok na evropské poháry, je pro nás poučení. Jsme o rok chytřejší.“ A Baník je i silnější.

„Kvalita bude o něco větší,“ potvrdil Jankulovski.

Připustil, že k nějakému doplnění kádru by ještě dojít mohlo. Baník už získal obránce Slovácka Jana Jurošku s tím, že přijde v létě.

„Ještě ale máme celý příští týden na to, abychom se s vedením Slovácka domluvili, abychom ho přivedli už nyní,“ řekl Marek Jankulovski. „Záleží na vedení Slovácka, jak zareaguje, jakou mají náhradu. Ale jeho post pravého obránce je jediný, který nemáme zdvojený.“

Trenér Kozel zná šestadvacetiletého Jurošku z pražské Dukly. „Hodí se sem svým přístupem a entuziasmem,“ řekl Luboš Kozel. „A může hrát nejen pravého beka, ale všechny čtyři krajní posty. Uplatnění by tady našel.“