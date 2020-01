Naštvaný Kozel po debaklu Ostravy: Budu si muset s hráči promluvit

„Hlavně druhý poločas neměl vůbec nic společného s tím, co bychom chtěli předvádět,“ prohlásil ostravský trenér Luboš Kozel a za výkon týmu se omlouval fanouškům, kteří přišli mrznout do tréninkového centra Vista v Ostravě-Zábřehu.



Má pro bídný druhý poločas vysvětlení? „Naše sestava asi byla slabší,“ odpověděl kouč. „Nejvíce mi vadilo, že když se utkání nevyvíjelo, jak by si hráči představovali, a prohrávali jsme více, tak jsme cukli ze hry, o jakou se snažíme. Najednou jsem tam viděl věci, které tam být neměly – alibistické nákopy a podobně. Na to jsem alergický a dost mi to ukazuje.“



První poločas podle něj ještě nějaká měřítka snesl. „Ale v tom druhém mě plno hráčů vyloženě na...“ použil ostřejší výraz.

„Beru v potaz, že jsou unavení, že jsme v úterý naplno trénovali, ale dneska měli pětačtyřicet minut zápasu, což není tolik. Chápu, když mají pomalejší nohy, ale s jejich přístupem jsem spokojený nebyl. Bez důrazu se hrát nedá.“ Kozel prohlásil, že někteří hráči zřejmě hráli za Baník naposledy. „A s některými si budu muset promluvit. Nepřejdu to jen tak, že jsme prohráli, protože jsou unavení.“

Baník zítra vyráží na soustředění na Maltu, kde ho čekají zápasy na přírodní trávě. „V jakém složení tam pojedeme, nemám úplně jasno,“ přiznal Luboš Kozel. „V kádru může nastat ještě nějaká změna.“



Jen prozradil, že z mladých hráčů ve výběru budou útočník David Buchta a záložník Jakub Drozd.

Baníku chybí kvůli problémům s achilovkou Milan Baroš, lehce zraněný brankář Jan Laštůvka a včera vypadl i Martin Fillo. „Chytla ho záda, tak jsme ho šetřili,“ podotkl Luboš Kozel.

To byl i důvod, proč na pravém kraji obrany nastoupil Rudolf Reiter. „Říkal jsem mu, že to tam s ním někdy zkusíme, ale netušil jsem, že to bude tak brzo,“ uvedl Kozel.