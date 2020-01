Sráží nás ledabylost, štve ostravského Jánoše po další prohře

Baník se na turnaji na Maltě v pondělí od 11.00 utkává o třetí místo s Dunajskou Stredou, která v semifinále podlehla Mladé Boleslavi 0:5.

V duelu s Brnem se o velkou parádu postaral Adam Jánoš, když v osmé minutě ze středového kruhu poslal míč do brněnské branky přes vysunutého brankáře Jiřího Flodera.



„Gólman byl někde na penaltě a vůbec nereagoval na to, že bych mohl zkusit kopat z půlky. A trefil jsem to,“ popsal mimořádný okamžik Jánoš. „Zkoušel jsem to už dříve v některých zápasech a konečně mi to vyšlo.“

Druhý gól jste přidal z přímého kopu. Budete je nyní kopat?

Takhle bych to neřešil. Byl jsem tam jediný pravák, který by to v danou chvíli měl kopat. Jinak jsou určeni Kuzma a Hrubas (Kuzmanović a Hrubý). Prostě jsem se k tomu postavil a sedlo to.



Jenže ani rychlé vedení 2:0 vám v utkání s druholigovým soupeřem nestačilo. Proč?

Řekl bych, že jsme doplatili na ledabylost. Ke konci první půle jsme se vypnuli... Nevím, jestli jsme se pak báli, neběhali jsme. Nevím, čím to bylo. Do druhé půle jsme skočili úplně šíleně a hned dostali gól - a už se to s námi vezlo. Dáváme si hrozné špeky, neuhrajeme míče, načež jsou z toho brejky a soupeři nás trestají.

V přípravě jste ze sedmi dosavadních utkání vyhráli jediné. Čím to je?

Asi v tom bude víc věcí - hlava, únava, těžké nohy, všechno dohromady. Ale na to se nechci vymlouvat, protože zápasy nezvládáme. Když do nás někdo vjede, máme s tím problém. Neudržíme koncentrovanost, nedokážeme celou dobu hrát to, co chceme. A soupeři toho využijí. To bylo vidět s Brnem. Jak na nás nastoupili, začali jsme si dávat těžké míče. I pohyb zmizel a z toho vznikaly chyby.



Není to i tím, že od trenéra Luboše Kozla máte nové informace a moc myšlenek na hřišti?

Samozřejmě hra se dost změnila. Snažíme se plnit pokyny trenéra, mělo by to být vidět, ale tam jde hlavně o to, že dostáváme jednoduché góly po našich chybách, po nedůslednosti. Jsme moc měkcí v soubojích. To nás sráží.

A nechybí vám větší komunikace při bránění?

Mám pocit, že komunikace je mezi námi dost. Není to v tom, že bychom na sebe nemluvili. V sestavě jsou nějaké posuny, máme tam některé mladé kluky, kteří jsou s námi poprvé, takže si na sebe zvykáme. K tomu hrajeme trochu jinak. Není to špatnou komunikací. Je tam nedůslednost a nezvládáme souboje jeden na jednoho.



Na Maltu za vámi na rozdíl od ostatních mužstev přiletělo hodně fanoušků. Co tomu říkáte?

Je super, že za námi cestují. Vážíme si toho. Jen je musíme potěšit lepšími výkony. Hrozně mě prohra se Brnem mrzí, protože jsme zápas měli dobře rozjetý. Porážka jde za námi.