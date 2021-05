Dočarováno. Příbram padá z první ligy. Obrovské zklamaní, ulevil si trenér

„Určitě jsme obrovsky zklamaní, že to dneska pro nás v lize skončilo,“ hlesl příbramský kouč Jozef Valachovič, který by podle předchozích dohod měl u mužstva zůstat i v nižší soutěži.

Scénář byl nalajnový celkem přesně. A měl tři zásadní dějové linky.



A) Nedělní porážka Teplic v Karviné.

B) Nedělní vítězství Příbrami nad Pardubicemi.

C) Výhra Příbrami za týden v Teplicích.



Pokud by byly splněny všechny podmínky, Středočeši by z průšvihu opět vyklouzli. Ale zatímco první vyšla, druhá nikoliv. Proto už v sobotu nebude o co bojovat.



Příbram v 1. lize Příbram poprvé postoupila do nejvyšší soutěže v roce 1997. Jejím největším úspěchem bylo 4. místo ze sezony 2000/01. V té době si zahrála i evropské poháry. V první lize vydržela do roku 2007, kdy poprvé sestoupila. Hned v následující sezoně se ale dokázala ihned vrátit. Druhý sestup klub potkal v roce 2017, druholigová epizoda byla opět pouze jednoletá. Loni se Příbram zachránila jen díky covidu, kvůli němuž byla soutěž rozšířena. Letos už ji ale třetí sestup v historii neminul, potvrdila ho včerejší porážka 0:1 s Pardubicemi.

„O tu možnost rozdat si to s Teplicemi na férovku v posledním kole jsme bohužel přišli,“ litoval Valachovič. Těžko mu bylo už od druhé minuty. Kamerunský stoper Steve Kingue před svou brankou nesmyslně stáhl soupeře, Pardubice získaly penaltu, z níž brilantně do růžku skóroval Brazilec Cadu.



„Od začátku jsme věděli, že musíme hrát vzadu na nulu a důsledně. Bohužel se nám už v první nebo druhé minutě všechno obrátilo naruby. Dostali jsme velmi laciný a naivní gól. Potom to bylo s přibývajícími minutami těžší a těžší,“ uvědomoval si Valachovič.

Příbram se v sestupovém ohnisku pohybovala celou sezonu. Kouč Pavel Horváth nedokázal tým pozvednout, v zimě nedorazily adekvátní posily. Když nastoupil v průběhu jara slovenský expert Jozef Valachovič, začala se záchrana chvílemi přece jen rýsovat, ale nakonec zůstala nedotažená.

I kvůli absenci kvalitních ofenzivních fotbalistů, což bylo odhaleno i v neděli. Příbrami se proti nevýraznému soupeři podařilo získat velkou převahu na míči, jenže velké šance chyběly, a když už se možnost naskytla, byla koncovka domácích borců naprosto jalová.

„Chlapcům nemůžu upřít snahu, ale psychika a hlava jim v některých situacích svazovaly nohy. Po gólu jsme se docela rychle oklepali, měli možná nějaký tlak a převahu, ale stoprocentní gólové příležitosti jsme si bohužel v celém zápase nevytvořili,“ řekl Valachovič.

A proto s týmem hupsl o patro níže. Co tam? Příbram bude chtít rychle zpátky do ligy. Podle informací MF DNES už má vytipovaných několik zahraničních posil.