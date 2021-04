Španělský fotbalový „motor“ Pablo G. potěšil i olomouckého autobusáka

Zatímco střelu beka Radka Látala ještě do sítě po zásahu brankáře Šimana dorazil domácí nešťastník Zorvan, záložník David Houska placírkou po zemi zamířil přesně.



Příbram – Olomouc 0:2.

Především díky nevysokému muži se jižanským zápalem pro fotbal, co si pořád něco španělsky pro sebe drmolí, Olomouc zlomila prokletí a po osmi letech v neoblíbené Příbrami vyhrála.

Hubník má naražená žebra V 15. minutě dlouhým nákopem poslal do šance útočníka Chytila. Pak laxní chybou připravil možnost i Příbrami. Voltr ho obral o míč a Pilík pálil těsně vedle. Další souboj s Voltrem už byl pro kapitána olomouckých fotbalistů Romana Hubníka posledním, příbramský útočník jej tvrdě dohrál při napadání. V 25. minutě se šestatřicetiletý stoper těžce sbíral z hřiště. Ještě to zkusil, ale za osm minut raději přenechal místo Poulolovi a odjel na vyšetření. „Měl by být v pořádku. Měli jsme strach o ledvinu či slezinu, ultrazvuk nic neodhalil, má jen naražená žebra,“ oddechl si olomoucký kouč Radoslav Látal.

González potvrdil, co je patrné z průběhu celé sezony: 27letý ofenzivní univerzál, jehož Sigma koupila před dvěma roky z Dukly, je klíčovou postavou sestavy.



A nejen proto, že se šesti zásahy je i nejlepším střelcem Hanáků. S pětigólovým Houskou, jenž však po sezoně Olomouc opustí, neboť už nechce prodloužit smlouvu, tvoří motor, který pohání tým.

Pro výstavbu hry jsou zásadní. „Pablo s Davidem Houskou jsou tvořiví hráči, kteří nás ve středu hřiště táhnou a rozhodují zápasy. Dirigují naši hru. Jsou naši klíčoví hráči,“ kývl trenér Radoslav Látal.

Radost udělal skalp poslední Příbrami, jež na tři body čeká už 15 kol, i řidiči klubového autobusu Sigmy, neboť kouč Látal vypsal speciální odměnu. „Musím zaplatit našeho autobusáka. Něco mu pověsím za stěrač,“ mrkl. „Za mě jsme v Příbrami nevyhráli, také doma jsme s nimi neuhráli ani bod. Věděli jsme, že nás čeká neoblíbený soupeř.“

Osmá Sigma byla lepší, nebezpečnější. Po čtvrt hodině hry si na dlouhý nákop stopera Hubníka zaběhl Chytil, obhodil si vyběhnutého Šimana, jenže vystřelil slabě a míč z prázdné branky ještě vykopl dobíhající Kingue.

Šiman se blýskl záhy, když tygřím skokem vytáhl hlavičku obránce Beneše i přímý kop Zmrzlého. „V prvním poločase jsme měli dvě šance, věděli jsme, že zápas bude o jednom gólu, standardní situaci, chybě. Po vstřelení branky už jsme věřili, že to dotáhneme do vítězného konce a jsme šťastní,“ shrnul Látal.



„Chtěli jsme nastartovat sérii, která by nám hodně pomohla. Do gólu to bylo přitom i vyrovnané utkání, obě mužstva měla šance,“ mínil příbramský kouč Jozef Valachovič.

Olomouc se na špici opřela o urostlé věže Yunise s Chytilem, kteří udrželi míč. „Stav hrací plochy nám moc neumožnil velkou kombinaci, takže jsme hru zjednodušili. Výborně nám zahrál Kuba Yunis, který uhrál a sklepl spoustu míčů. Dobrý výkon podal i Mojmír Chytil,“ chválil Látal.

Hroťák Yunis si připsal dvě předfinální přihrávky. Dvakrát udělal, co se nabízelo – posunul míč na umělce Pabla G., ať namaluje gólovou akci. V prvním případě ji rozjel Martin Sladký. V hloubi pole přečetl slabou přihrávku Pilíka, před Treglem vypíchl merunu, šturmoval vpřed, nahrál Yunisovi a dál už to znáte: na konci akce sklonil hlavu příbramský Zorvan. „Sláďa získal v prostředku míč a brejk byl vzorový. Dohráli jsme to perfektně,“ ocenil Látal kontr, který náběhem a střelou završil jeho syn.



I druhý gól padl po ukázkovém otočení hry. Beneš získal balon před vlastním vápnem, dlouhým přízemním pasem vyzval do souboje s přesilou Chytila, jehož podpořil Yunis a geniální ukrytou prostrkávačku na Housku už obstaral Pablo.

Sigma byla odměněna za to, že její defenzivní hráči hráli ihned po zisku míče kolmo dopředu.

„Postupem času se nám vytvářel prostor, protože Příbram chtěla vyhrát, aby se udržela ve hře o záchranu, a bod jí moc nestačil,“ všiml si Látal. „Zklamání s Příbramí už bylo dost. Dvakrát jsme od ní dostali gól u konce – o to víc vítězství těší. Jsme rádi, že jsem poskočili v tabulce a trošku napravili zápas s Pardubicemi, který jsme doma zkazili.“