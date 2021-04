Kdo po Látalovi? Olomouc by mohl trénovat Jílek či Šustr

Nebo si spolupráci prodlouží?

Podle informací MF DNES se pokračování 51letého kouče jeví jako méně pravděpodobná varianta.

„Do konce sezony je před námi ještě několik utkání, momentálně se soustředíme na ligu a na pohár. Zatím je předčasné dělat jakýkoliv závěr,“ uvedla tisková mluvčí Sigmy Alice Zbraňková.

Ne že by působení Látala v Olomouci byl průšvih, jenže zatím ani žádná sláva. Šedivý průměr.

Očekávání byla větší. V první sezoně dovedl Sigmu do středu tabulky a semifinále poháru, ve druhé to víceméně zopakoval: Sigma je devátá a čeká ji čtvrtfinále poháru.

Zlepšení nepozorovatelné.

Olomouc až příliš sráží nevyrovnanost výkonů. Umí zazářit a příště zase zvadnout. Pořád dokola.

K tomu pedant Látal není zrovna diplomat, který by s hráči obšírně komunikoval. Výborné jméno si udělal v Polsku, kde je o něj pořád zájem. To všechno jsou důvody k tomu, aby se Sigma podívala i na další varianty. Jaké to jsou?

Václav Jílek

Slušňák a komunikativní trenér, jenž vyznává kombinační, zcela odlišný způsob hry než Látal, má po konci ve Spartě zase velkou chuť do práce, navíc doma v Olomouci.

Tým sigmáků, který před dvěma lety Václav Jílek vedl, se výrazně obměnil, ponorka by nehrozila. Dokonalá znalost prostředí výhodou.

Dokázal by zase s modrými hrát náročný fotbal, který zaujal i v předkole Evropské ligy proti Seville?

Olomouci se náramně vyplatil.

Doslova. Pod ním udělali herní progres Chorý, Kalvach, Jemelka či Radakovič, které Sigma prodala.

A pak prodala do Sparty i Jílka.

Pavel Šustr

Překvapivý kandidát? Podle informací MF DNES je v Sigmě mezi vytipovanými adepty. Na přímou otázku, jestli se chystá do Olomouce, odpověděl Pavel Šustr s úsměvem: „Myslíte na nákupy?“

Pak už vážněji dodal: „To je dobré, že se to řeší beze mě. Já mám svůj džob teď v Prostějově a pro mě je důležité, abychom byli úspěšní.“

Yunis až rok bez fotbalu Olomoucký fotbalista Jakub Yunis si na tréninku poškodil přední zkřížený vaz v kolenu a čeká ho operace. Hanácký klub se obává, že pětadvacetiletý útočník bude chybět až dvanáct měsíců. „Zranění si způsobil sám. Udělal nějaký špatný pohyb, nebylo to při souboji s protihráčem,“ upřesnila tisková mluvčí Sigmy Alice Zbraňková. Yunis v sezoně zasáhl do 13 zápasů, připsal si dva góly a asistenci. „Magnetická rezonance bohužel ukázala roztržení předního zkříženého vazu a poranění menisku. Léčení potrvá devět až dvanáct měsíců,“ uvedl pro olomoucký web klubový lékař Jiří Lošťák. „Kubovo zranění nás nesmírně mrzí. Za celý klub bych mu chtěl vyjádřit veškerou podporu,“ doplnil sportovní manažer devátého týmu tabulky Ladislav Minář. Navíc záložník Lukáš Greššák podstoupil chirurgický zákrok tříselné kýly a bude mimo hru několik týdnů.

V nedalekém druholigovém klubu odvádí energický kouč vynikající práci. S mladým týmem, v němž je na hostování i několik talentovaných sigmáků, hraje senzačně o postup. Mančaftu dal jasnou herní tvář – vyznává náročný fotbal s bleskovým přepnutím do ofenzivy.

„Pochopitelně bych si přál, abychom byli agresivní a přitom čistě vystupovali a odebírali míč. To je všechno otázka dlouhodobé práce,“ povídá. „Jak hrajete, je důležité, ale každý trenér je stejně, především v lize, hodnocený podle výsledků. Je to vždy o tom, co hráči dokážou přenést z tréninků na hřiště. Moc dobře to vím z Brna. Věděl jsem, jak chci hrát, a nešlo to.“

O Sigmě si udržuje dlouhodobě přehled. „Olomouc jsem sledoval už v době, kdy jsem hrával. Vždy sázela na to, že to, co trénovala a hrála v mládeži – rychlý, kombinační a důrazný fotbal, hrála i v áčku. Teď se mi zdá, že od toho trošku upustila,“ všímá si. „Dokázali výborně kombinovat, přečíslovat. Sám nevím, proč od toho ustoupili.“ Přijde tomu na kloub?

Echt zbrojovák by nebyl drahý.

Pavel Hapal

Po Jílkovi další trenér bez angažmá. Ačkoli se jméno velké olomoucké legendy, někdejšího kouče Sparty a naposledy slovenské reprezentace, jenž v Olomouci žije, logicky v médiích skloňuje, jeho příchod na trenérskou lavičku Sigmy vypadá méně reálně.

Především proto, že společně s dalšími ikonami Olomouce se snaží dát dohromady podnikatele, kteří by vstoupili do klubu, a Hapal by měl pak být členem vedení. Jednání jsou však tuze složitá a cesta to může být ještě prekérní.

David Holoubek

Už jednou příchod Davida Holoubka sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář velmi vážně zvažoval.

Nakonec si vybral Látala.

Někdejšího kouče Sparty či Liberce by musela Olomouc vykoupit ze smlouvy ve FAČR, vede totiž reprezentační osmnáctku.

Roman Pivarník

Pamatujete, jak se Roman Pivarník musel v roce 2013 z Olomouce pakovat ze čtvrtého místa? Po nevydařených štacích v Brně a Zlíně je někdejší kouč Plzně, jenž vyžaduje maximální profesionalitu a náročnost, už dva roky bez práce.

„A žádné kontakty z Olomouce nebyly,“ připouští východniar, co se usadil na Svatém Kopečku u Olomouce.

Tomáš Janotka

Bývalý vynikající ligový obránce vede olomoucký starší dorost, pracuje na sobě, vzdělává se a jednou by mohl vyrůst pro áčko Sigmy.

Teď je však nejspíš ještě brzy.