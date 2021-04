Liga není hrozivě rozehraná, míní olomoucký záložník Houska

Pro sedmadvacetiletého záložníka to byla pátá trefa v sezoně.

Snadná práce?

Snadná moc nebyla, balon hodně skákal, prvně jsem ho chtěl napálit nártem na zadní tyč, pak jsem si uvědomil, že by bylo lepší to dát plackou. Spadlo to tam, z toho mám taky radost.



Co zápas rozhodlo?

Byl to bojovný zápas, asi jako vždy v Příbrami. Hřiště nebylo ideální, byl to boj, kombinace moc nebylo. Bylo to čekání na chybu, nebo na to, kdo dohraje jednu situaci. Naštěstí jsme to tentokrát byli my.

Jsou pro vás jako technického hráče horší terény utrpením?

Začátkem jara nebyly trávníky v dobrém stavu na většině stadionů, teď už je to lepší. Třeba u nás je velmi dobrý. Bohužel tady kluci nemají moc dobrou trávu. Sami si stěžovali, že to nebylo ani pokropené. To by fotbalu prospělo. Musíte to brát tak, jak to je, a lehce zjednodušit hru, vyvarovat se chyby nebo zbytečné ztráty vzadu, protože někdy balon skočí tak, že to neovlivníte, a trefíte to špatně.

Neměli jste v hlavách, že se vám na Příbram dlouhodobě nedaří?

Na hřišti nad tím nejde přemýšlet, ale před zápasem jsme věděli, že jsme tady dlouho nevyhráli, že Příbram nepatří mezi naše oblíbené soupeře. O to víc jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body.

Dodá vám vítězství trošku klidu?

Vždy je po výhře nálada lepší, sebevědomí je větší. Nám se teď nedařily zápasy doma, kde jsme poztráceli hodně bodů. Je potřeba na tento výsledek navázat hned v dalším zápase a vyhrát konečně doma.

Je to teď především o čekání na čtvrtfinále českého poháru se Slavií, jehož termín se odvíjí od toho, jak se bude dařit sešívaným v Evropské lize?

Popravdě v hlavě ten zápas ještě moc nemám. Jednak nevíme, kdy bude, a jednak ani v lize to není hrozivě rozehrané. Mančafty jsou na sobě bodově nalepené. Každý zápas je důležitý.

Po sezoně vám končí smlouva. Už víte, kde budete hrát?

Ještě to nevím.