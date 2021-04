Plzeňský Káčer před Zlínem: Nic nevypustit a hlavně střílet góly

Zatímco Západočeši mají dobrou formu a víkendová remíza v Karviné byla jen takovým lehkým škraloupem na povzbudivých výsledcích a výkonech z poslední doby, Zlín se trápí. Moravané nestačili doma na Karvinou, v posledním kole pak prohráli v Jablonci a jsou až třináctí.

Plzeň vs. Zlín Online reportáž ve středu od 16 hodin

Na podzim ovšem Zlín na svém domácím stadionu Plzeň udolal, jedinou branku zápasu vstřelil před poločasovou přestávkou Tomáš Poznar, který ve Štruncových sadech před lety působil.

Tentokrát půjde Fastav do utkání v pozici jasného outsidera. Viktoria z posledních devíti soutěžních střetnutí hned sedmkrát vyhrála, k tomu si připsala remízy v Mladé Boleslavi a v Karviné.

Problémem pro úřadujícího vicemistra ale může být složení středové řady. Pavel Bucha s Alešem Čermákem jsou zranění a je otázkou, jestli vůbec do probíhajícího ročníku ještě stihnou zasáhnout.

Dá se čekat, že záloha nastoupí ve složení Káčer, Kalvach, Šulc. Nebo dostane po dlouhé době příležitost v základní sestavě zkušený Hořava?

„Kluci (Bucha a Čermák) mají obrovskou kvalitu, nahradit je není jednoduché. Kvůli tomu tu ale jsem. Doufám, že se mi to aspoň částečně podaří,“ hlásí Miroslav Káčer, jenž se v úvodní jedenáctce objevil už o víkendu.

„Bavíme se o tom dlouhodobě. Míváme hodně šancí, ale góly nedáváme. Pak vyhráváme o gól, musíme bojovat až do konce, jsme pod tlakem. Dost intenzivně na tom pracujeme. Věřím, že se to zlepší a budeme dávat gólů co nejvíc,“ doufá slovenský záložník Káčer.Další plzeňskou potíží je slabá produktivita. Často omílané téma, které se však naposledy v Karviné opět naplno projevilo.

Defenziva Zlína ale není vůbec špatná, Moravané ve dvanácti venkovních střetnutích inkasovali jen dvanáct branek. Po Slavii nejnižší číslo v lize! „Musíme jít naplno od začátku do konce, nevypustit žádný souboj a hlavně střílet góly. Pak přijde i vítězství,“ burcuje Káčer.

Potenciální výhrou by se Plzeň přiblížila elitní čtyřce, která si skrze ligu zajistí účast v příštím ročníku evropských soutěží. Aktuálně je Viktoria šestá, v případě triumfu však přeskočí Liberec a na čtvrtý Jablonec bude ztrácet pět bodů.

To je ale jen hypotéza, papírové předpoklady musejí Západočeši nejprve potvrdit na hřišti.