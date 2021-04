Šanci je třeba uchopit. Za Mihálika jsem rád, oceňuje plzeňský kouč Guľa

„Je velmi důležité, že po podobném průběhu jsme vytrvale počkali na ten jeden gól,“ vykládal trenér plzeňských fotbalistů.



Nepřišlo vám, že jste oproti víkendovému zápasu proti Českým Budějovicím v tempu hry trochu zpomalili?

Určitě jsme trochu pomaleji cirkulovali. Je to i o ploše, která nebyla tak rychlá, jak bychom potřebovali. Pro fyzicky disponovaného soupeře to byla výhoda. Podstatné je, že mužstvo neztratilo hlavu a nepouštělo soupeře do brejkových věcí nebo do standardek.

Udeřili jste v závěru, šťastný gól dal střídající Ondřej Mihálik. Posílal jste ho na hřiště i kvůli tomu, že už jste začínal počítat s možným prodloužením?

Byl tam určitě nějaký kontext. Limba (David Limberský) si o střídání řekl a přemýšleli jsme i o tom, že by zápas mohl jít do prodloužení. Je dobře, že se Pištovi podařilo to utkání uzavřít dřív.

Ukázal Mihálik, že je pro vás platnější právě jako žolík?

Někdy máte jako střídající hráč krátký prostor, ale pokud se znásobí tím, že šance dostáváte, je třeba ho uchopit. Jsem za něj rád. Nemělo by to znamenat, že když dal gól, tak teď bude stále střídat. Hráči jsou soutěživí, chtějí hrát od začátku.

V nominaci nebyli Jan Kovařík s Tomášem Hořavou, kteří se vracejí po zranění. Dočkají se brzy také příležitosti?

Uvidíme podle zdravotního stavu. Je podstatné, že jsou s námi a jsou v pořádku. Stejně tak Honza Kopic. Konkurenční prostředí je velmi dobré, pokud je tvořené hráči takové kvality. Věřím, že i v příštím zápase budeme silní, týmoví a uděláme pro vítězství maximum.

Jak je momentálně složité volit sestavu z takového množství fotbalistů? Vaše marodka už je téměř prázdná...

Když hrajete v takovém sledu, je podstatné, že jsou hráči zdraví. Snažíme se zohledňovat, v jakém stádiu zrovna jsou. Když přijde šance, musí ji hráč uchopit. Pokud to tak bude, bude to pro nás jedině dobře.