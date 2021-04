Matoušek je zpátky v liberecké sestavě, ale postup v poháru si neužil

„Byly to skoro čtyři měsíce, takže pro mě hrozně dlouhá doba. Měsíc a půl až dva jsem byl v úplném klidu a až teď v posledních třech týdnech jsem už jel s týmem naplno. Jsem moc rád, že jsem mohl zase nastoupit,“ říkal 22letý Jan Matoušek, jenž přišel v pohárovém duelu v Plzni na hřiště v 69. minutě místo Rondiče. „Uvidíme, jakou porci zvládnu příště. Každým tréninkem to přibývá, ale zápasy mi dají nejvíc. Neříkám, že by to bylo už na celý, ale kolem šedesáti minut bych zvládl.“

V Plzni to od fotbalistů Liberce nebyl zrovna ofenzivní fotbal, ale zápas přesto spěl do nevyzpytatelného prodloužení. Jenže tři minuty před koncem přišla chyba gólmana Nguyena, po níž domácí Mihálik rozhodl o postupu Západočechů.

„Celý zápas držíme remízu, kluci vzadu poctivě bránili, Plzeň skoro do ničeho nepustili, do prodloužení zbývalo pár minut, ale my si pak dáme smolně gól vlastně úplně sami. Přesně nevím, jak to bylo, jestli si kluci dávali přednost..., ale je to škoda. Mohli jsme pak o postup ještě bojovat třeba v penaltách,“ říkal Matoušek, jenž pod Ještědem hostuje z pražské Slavie.

Liberečtí tak přišli o jednu ze dvou cest do pohárové Evropy, šanci mají ještě v lize, v níž jsou pátí a už zítra je čeká těžký duel na stadionu třetího Slovácka. „Moc času na přípravu není, ale musíme tam jet s tím, že chceme získat tři body,“ velí uzdravený Matoušek.